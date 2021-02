Lehrte

In einem normalen Jahr mit einem normalen Veranstaltungskalender ist die Lehrter Rocknacht das erste der großen Festivals, die im Sommer in der Stadt über die Bühne gehen. In Zeiten von Corona ist der verantwortliche Motorradverein (MV) Lehrte jetzt auch der erste Veranstalter, der das Festival nach 2020 ein zweites Mal absagt. Die geplanten Konzerte am 25. und 26. Juni werden nicht stattfinden.

Verein will Risiko minimieren

Dass der Club schon vier Monate vor dem Termin die Entscheidung getroffen hat, sei eine Minimierung des Risikos, erklärt Jürgen Sievers vom Organisationsteam des MV. „Im vergangenen Jahr war der Vorverkauf schon angelaufen, und die Plakate waren auch schon gedruckt.“ Deswegen habe man mit der Absage 2020 bis zum April gewartet. „In diesem Jahr wollten wir die Kosten nicht riskieren“, erklärt Sievers.

An den beiden Tagen sollten unter anderem die bereits mehrfach vertretene Rammstein-Tribute-Band Völkerball sowie Hardbone aus Hamburg und JOANovARC aus Großbritannien auftreten. Jetzt soll das Line-up für die beiden Tage größtenteils genauso im kommenden Jahr nachgeholt werden. „Wir waren in guten Gesprächen mit den Agenturen und den Bands“, erzählt Sievers. Dort habe der Verein viel Verständnis gefunden. „Obwohl es den Bands derzeit richtig schlecht geht. Manchen bricht da die Existenz weg.“

Ein Festival im Sitzen ist keine Option

Unter Umständen hätte man vielleicht ein Festival mit wenigen Hundert Zuschauern mit Sitzplätzen genehmigt bekommen. „Aber nach unserem Verständnis ist das kein Festival“, betont Sievers. Und der Gefahr, damit einen Corona-Infektionsherd heraufzubeschwören, wollte sich der Verein nicht aussetzen. „Wir wollen die Besucher und unser Team nicht in Gefahr bringen.“ Zudem sei es nicht gesichert gewesen, dass gerade die ausländischen Bands im Sommer überhaupt nach Deutschland hätten einreisen können.

Kein finanzieller Ausfall wegen diesjähriger Absage

Durch die frühe Absage entstünden dem Verein in diesem Jahr auch keine Kosten. Das sei 2020 anders gewesen. Nicht nur die Plakate und Tickets hatten Geld gekostet. „Wir hatten auch bereits Teile der Gagen und Flüge für die Bands organisiert“, sagt Sievers. Einen Teil des Geldes habe der Verein zurückerhalten. „Aber wie das mit den Flugtickets ist, wissen wir bis heute noch nicht.“

Die beiden Absagen seien für den Verein finanziell kein Problem, betont Sievers. „Nur der Spaß fehlt uns.“ Investitionen seien bereits vor Corona getätigt worden, etwa der Ankauf eines Nachbargrundstücks am Fuhrenweg, um Bikern die Möglichkeit zu geben, direkt am Festivalgelände zu übernachten. Zur nächsten Rocknacht am 17. und 18. Juni 2022 soll das Gelände dafür zur Verfügung stehen.

Verein hofft auf Oldtimertreffen

Der Verein hofft nun, dass in diesem Herbst zumindest das zweite Oldtimertreffen am Fuhrenweg stattfinden kann. „Die erste Auflage 2019 ist sehr gut angelaufen“, sagt Sievers. Vielleicht könne man dann auch eine kleine Bühne für Livemusik aufbauen.

Von Michael Schütz