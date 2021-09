Röddensen

Ein Sonntagmorgen in Röddensen ist eher von ruhiger Natur. Nicht so an diesem Sonntag. Rund um Celler Straße, zwischen Dorfstraße, Sandbergweg und Holzweg waren schon früh zahlreiche Schnäppchenjäger unterwegs. Schließlich hatte die Dorfgemeinschaft zum dritten Dorfflohmarkt eingeladen. „Für Röddensen ist das hier schon Ausnahmezustand“, meinte Doris Thiemann, die mit ihrem Mann Carsten an der Celler Straße einen Stand mit Trödel aus vier Haushaltsauflösungen aufgebaut hatte. „Wir sind diejenigen in der Familie, die das größte Auto haben“, erklärte Carsten Thiemann den Umstand, dass die Gegenstände bei ihnen gelandet sind.

Bastelmaterial ist Mangelware

22 Stände habe es in diesem Jahr gegeben, sagten die Thiemanns, die auch zum Organisationsteam gehörten. „Das ist für ein Dorf mit 100 Haushalten enorm.“ Und so wurden auch Byanca Ernst und ihr Enkel Marlon aus Aligse fündig. Der Siebenjährige ergatterte eine Kuschelschlange und ein Kinderkeyboard. Seine Großmutter hatte weniger Glück. „Ich arbeite an der Gudrun-Pausewang-Schule in Burgdorf und suche immer nach Bastelmaterial.“ Das fand sie allerdings nicht.

Carsten Thiemann erklärt Byanca Ernst und ihrem Enkel Marlon (7) das Kinderkeyboard. Quelle: Michael Schütz

Eisschrank weckt Erinnerungen

Viel Zulauf gab es auch an der Dorfstraße auf dem Hof Jordan. Dort schauten sich Wiebke und Heinz Dahl zusammen mit Maria Traut einen alten Eisschrank an. Ihn erinnere der Schrank an seine Kindheit, als er bei seinem Vermieter aus einem solchen Möbel Speiseeis stibitzt habe, meinte Heinz Dahl mit einem Lächeln. Ein Kauf komme aber nicht in Frage, denn die drei seien mit dem Fahrrad aus Lehrte gekommen. „Und das ist auch gut so.“

Derweil war der Besitzer des Eisschranks ständig dabei, Nachschub vom Dachboden zu holen. „Wir sind das erste Mal dabei.“ Und der Anklang habe ihn überrascht. Genau so erstaunt sei er aber gewesen, was man auf dem Dachboden noch alles findet. „Da waren ein paar Metallfenster, von denen ich geglaubt habe, dass ich sie nie loswerde.“ Es sei dann aber ganz schnell gegangen. „Je älter und schmutziger, desto interessanter scheint es für die Leute zu sein.“

Von Michael Schütz