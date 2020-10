Lehrte

Das passiert nur sehr selten: Aus der Feuerwehr aus Altersgründen mit großem Bahnhof verabschiedet werden – und dann doch wieder in den aktiven Dienst zurückzukehren. Der Lehrter Rolf Kobbe hat das gemacht. Er musste vor vier Jahren altersbedingt mit 63 Jahren aus dem Einsatzdienst ausscheiden. Doch dann gab es die Novelle des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes, mit der die Altersgrenze auf 67 Jahre erhöht wurde. Da hatte Kobbe die Uniform wieder angezogen und noch einmal für eineinhalb Jahre den Löschschlauch in die Hand genommen. Jetzt wurde er zum zweiten Mal und endgültig in den Feuerwehrruhestand verabschiedet. „In Lehrte und mit Sicherheit weit darüber hinaus ein absolutes Novum“, urteilt Pressesprecher Stephan Keil.

Feuerwehrkarriere begann mit sieben Jahren

Insgesamt hat Kobbe damit 60 Jahre Engagement in der freiwilligen Feuerwehr hinter sich. Mehr als 48 Jahre war er im aktiven Dienst, hat mittlerweile drei Feuerwachen und vier Drehleitern erlebt und in seiner langen Laufbahn mit acht Ortsbrandmeistern zusammengearbeitet. 1960 trat Kobbe als Siebenjähriger in die Jugendfeuerwehr ein, was damals noch möglich war. Heute ist der Nachwuchs bis zum Alter von zehn Jahren in der Kinderfeuerwehr.

Am 1. August 1969 habe er in der Einsatzabteilung angefangen, sagte Ortsbrandmeister Marc Wilhelms bei der Verabschiedung. Dies geschah genau zum richtigen Zeitpunkt, denn bereits ein Jahr später wurde der Fuhrpark umfangreich erneuert. So wurden etwa die erste Drehleiter in Lehrte und ein neues Tanklöschfahrzeug beschafft. 1981 erlebte Kobbe dann den Umzug in die damals neue Feuerwache an der Schützenstraße, wo heute schon wieder eine neue, weitaus größere und moderne Feuerwache steht.

In Altersabteilung Fotos digitalisiert

Bis vor vier Jahren reichte sein aktiver Dienst mit unzähligen Einsätzen. Dann kam der Abgang, und der damals 63-Jährige arbeitete dreieinhalb Jahre lang in der Altersabteilung weiter, wo er sich unter anderem um die Katalogisierung und Digitalisierung des umfangreichen Fotoarchivs kümmerte. Im vergangenen Sommer war er dann nach der Novelle wieder für anderthalb Jahre bis zu seinem jetzt endgültigen Ruhestand in die Einsatzabteilung eingerückt.

Von Oliver Kühn