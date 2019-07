Lehrte

Unbekannte haben am Montag am helllichten Tag einen Roller in der Kernstadt gestohlen. Das Vehikel war nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte an der Schlesischen Straße am Straßenrand abgestellt und ordnungsgemäß abgeschlossen. Der Diebstahl wird von den Ermittlern auf die Zeit zwischen 15.45 und 20 Uhr eingegrenzt. Es handelt sich um einen blauen Roller der Marke Rex. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lehrte unter Telefon (05132) 8270 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Lehrte lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Oliver Kühn