„Zuhause ist da, wo man sich wohlfühlt“: Das ist das Motto des evangelischen Alten- und Pflegeheimes Rosemarie-Nieschlag-Haus. Mit der Einweihung des Neubaus, der seit Anfang 2019 an der Stelle des ehemaligen Gartentraktes entstanden war, hat die älteste Einrichtung dieser Art in Lehrte dieses Motto bekräftigt – und die Vision seiner Gründerin, der Apotheker-Gattin Rosemarie Nieschlag fortgeführt.

Ein Haus für die Bedürfnisse Alter und Kranker

„Wir freuen uns über ein neues Gebäude, ein Haus, in dem gemeinsam gut leben ist“, sagte Pastorin Dagmar Brusermann beim Gottesdienst, mit dem am Sonnabend die Feierstunde für geladene Gäste begann. Brusermann, theologischer Vorstand des Regionalverbunds Diakonische Altenhilfe Leine – Mittelweser (DALM), zu dem die Einrichtung gehört, erinnerte an deren Anfänge: „Am Anfang stand eine Vision. Zu Pfingsten 1955 hatte die Frau des Lehrter Apothekers einen Traum. Sie sollte einen Bau schaffen, in dem Alte, Kranke und Sterbende ein Zuhause finden.“

Was wie ein Märchen klingt, wurde schnell Wirklichkeit: Dank der Beteiligung vieler Lehrter wurde 1958 der Grundstein gelegt, 1961 konnte das Rosemarie-Nieschlag-Haus eröffnet werden. Mit dem Anbau sind die Planer und Mitgestalter Brusermann zufolge nun in die Fußstapfen der Gründerin getreten. „Nach acht Jahren der Planung können wir heute feiern“, sagte Joachim von der Osten vom Vorstand des Alten- und Pflegeheims bei der anschließenden Feierstunde erfreut. Der stellvertretende Bürgermeister Wilhelm Busch lobte das Bauprojekt, das bereits in diesem ersten Bauabschnitt 4,9 Millionen Euro gekostet hat, als „beispielhaft konsequentes Handeln“: „Machen Sie weiter so, es ist ein ganz tolles Haus mit einem ganz tollen Ruf weit über diese Stadt hinaus.“

Im Rosemarie-Nieschlag-Haus herrscht ein guter Geist

Sabine Preuschoff, Superintendentin des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Burgdorf, spannte den Bogen zur Wirklichkeit: „So viel Freiheit wie möglich, so viel Sicherheit wie nötig“, gebe dieser Neubau denen, die später darin wohnen werden. Denn dieser ist speziell für die Bedürfnisse an Demenz erkrankter Menschen geplant. Während der ganzen Bauphase habe nicht zuletzt dank der Einrichtungsleiterin Silvia Liedtke und Pflegedienstleiterin Svetlana Wolf ein unwahrscheinlich guter Geist in der Einrichtung geherrscht, sagte Fritz Huch vom Vorstand des Kuratoriums der Rosemarie- und Brigitte-Nieschlag-Stiftung. „Diesen Spirit müssen wir jetzt weitertragen.“

Auch wenn längst nicht alles reibungslos gelaufen sei – so mussten mehr als 3000 Tonnen belasteter Boden und 30.000 Liter belastetes Grundwasser entsorgt werden, was Mehrkosten von über 250.000 Euro ausmachte – , habe es jeden Tag Spaß gemacht und er freue sich schon auf den nächsten Bauabschnitt im Herbst, sagte Architekt Christoph Ahrens.

