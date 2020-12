Lehrte

In den meisten Familien ist Heiligabend ein Tag der Geschenke, speziell für die Kinder. Doch nicht überall ist das so. Aus diesem Grund hat das Deutsche Rote Kreuz in Lehrte kurz vor dem Fest eine besondere Aktion auf die Beine gestellt. „Wir unterstützen ausgewählte Lehrter Familien, bei denen aus finanziellen Gründen für die Kinder sonst nichts unter dem Weihnachtsbaum liegt“, sagt der DRK-Vorsitzende Achim Rüter.

„Das Rote Kreuz hilft unparteilich nach dem Maß der Not und gibt den dringendsten Fällen den Vorrang“, zitiert der Rüter einen international gültigen Grundsatz der Organisation. Damit dieser eingehalten wird, gab es beim DRK in Lehrte eine gezielte Vorbereitung auf die Weihnachtsaktion. Die finanziell schwachen Familien wurden mit Unterstützung des allgemeinen Sozialdienstes der Stadt angesprochen und ausgewählt. Insgesamt werden nun 37 Kinder aus 18 Familien berücksichtigt. 55 Geschenke haben die Helfer verpackt.

Spielwarenhändler gibt Rabatt

„Die Kinder konnten Wünsche im Wert von 25 bis 30 Euro nennen“, beschreibt Rüter das Vorgehen. Anschließend wurden die Geschenke beschafft, weihnachtlich verpackt und rechtzeitig vor Heiligabend an die Eltern übergeben. Ein Dankeschön richtet das Lehrter DRK an Ulli Henschel. Der Betreiber des Spielwarengeschäfts im Neuen Zentrum habe „einen anständigen Rabatt“ auf die Geschenke gegeben, heißt es.

„Wir möchten die Familien und Kinder nicht zusätzlich stigmatisieren, daher läuft die Aktion sehr diskret ab“, sagt Rüter. „Eine „Weihnachtsfeier für Bedürftige“ wollten wir nicht – unabhängig von den aktuellen Kontaktregelungen. Zusätzlich gebe es für jede Familie noch eine Tasche mit Keksen, Marzipan, einem Beutel Orangen und natürlich für jedes Kind eine bunte Tüte mit einem Schoko-Weihnachtsmann.

Von Achim Gückel