„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!“: Knapp 200 Menschen sind am Freitag mit lautstarken Parolen durch die Lehrter Innenstadt gezogen, um für mehr Klimaschutz und einen radikalen Wandel in der Klimapolitik zu demonstrieren. Vor allem viele Schüler waren dabei und hielten selbst gemalte Schilder in die Höhe.

Jonas Prüße spricht am Brunnen vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum. Quelle: Katja Eggers

Flammende Reden

Sie beteiligten sich damit an den internationalen Streiks, die an diesem Tag aus Anlass der Protestaktionen zur UN-Klimakonferenz in New York stattfanden. „Weltweit erheben heute 2,5 Millionen Menschen ihre Stimme fürs Klima“, verkündete Luca Schneider von der Lehrter Fridays for Future-Gruppe.

Zur Galerie So wurde in Lehrte am Freitag für den Klimaschutz demonstriert.

Schneider und seine Mitstreiter hatten zum Auftakt der mittlerweile dritten Fridays for Future-Aktion vor dem Kurt-Hirschfeld-Forum flammende Reden für den Klimaschutz gehalten. „Jeder kann einen Beitrag leisten, aber auch die Politiker müssen endlich Maßnahmen ergreifen“, forderte etwa Jonas Prüße. Auch Gewerkschafter sprachen sich bei einer Abschlusskundgebung für konsequente Klimamaßnahmen aus.

