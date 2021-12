Ahlten

Der Fahrplanwechsel für Bus und Bahn hat zwar schon zum 12. Dezember stattgefunden, wer in Ahlten aber noch keinen aktualisierten Fahrplan hat, kann sich an die örtliche SPD wenden. Die Sozialdemokraten verteilen seit 1994 stets zur Weihnachtszeit den Auszug der Fahrpläne für den in Ahlten nutzbaren Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

„Auch in diesem Jahr haben wir wieder um die 2200 Exemplare in Verbindung flächendeckend im Ort verteilt“, berichtet Timo Bönig, Vorsitzender der SPD-Abteilung Ahlten. Ausgespart wurden lediglich die Briefkästen, die einen Hinweis trugen, dass keine Werbung erwünscht ist.

Fahrplan informiert auch über Sprinti

Die neuen Fahrplanauszüge informieren zudem über das Sprinti-Angebot. Bönig betont, dass der Personennahverkehr in diesem Jahr mit der Einführung des Sprinti-Rufbusses flexibler geworden sei. Dies liege daran, dass der Sprinti nicht mehr nur die festen und durch Schilder gekennzeichneten Bushaltestellen anfahre. Wer das Angebot nutzen wolle, bekomme nach seinem Anruf oder seiner App vielmehr eine Info, zu welcher Haltestelle er sich im Umkreis von etwa 200 Metern begeben solle. „Das können aber auch virtuelle Haltestellen sein“, erklärt Bönig.

Zugunsten des neuen On-Demand-Angebotes ist in Ahlten aber wochentags ab 17 Uhr die bisherige Buslinie 371 zwischen Ahlten und Sehnde entfallen. Das hatte im Ortsrat für großen Unmut gesorgt. Die Lokalpolitiker hatten sich einmütig dafür ausgesprochen, dass das Regelangebot des Buslinie zwischen 17 und 20 Uhr wieder eingeführt wird. Die Forderung blieb bisher jedoch ohne Erfolg.

Wer in Ahlten noch einen weiteren Fahrplan oder mehrere Exemplare benötigt, kann sich per E-Mail an timo.boenig@spd-ahlten.de oder unter Telefon (05132) 866711 an Timo Bönig wenden. Aktuelle Informationen veröffentlicht die SPD zudem im Schaukasten gegenüber der Bäckerei Klöpper.

Von Katja Eggers