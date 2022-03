Den Straßenverkehr in Lehrte flüssiger und sicherer machen und dabei insbesondere den Rad- und Fußgängerverkehr stärken: Unter diesem Leitgedanken steht der Sieben-Punkte-Plan von SPD, Grünen und Die Linke. Er basiert auf dem Verkehrsentwicklungsplan, den der Rat im vergangenen Jahr verabschiedet hat. Darin sind sogenannte Starterprojekte, Schlüssel- und Sofortmaßnahmen definiert. Was bislang aber noch fehlte, war ein klarer politischer Auftrag an die Stadtverwaltung, in welcher Reihenfolge all das abzuarbeiten sei. Genau diese soll der Plan der Ratsmehrheit nun liefern.

Die Bundesstraße 443, die von Nord nach Süd durch Lehrte führt, soll künftig weniger eine Barriere sein, ebenso wie die Bahnlinie. Die Stadtverwaltung soll aufzeigen, wo und wie sogenannte Querungen entstehen können. Konkret schlagen Rot-grün-rot den Bau einer Fußgänger- und Radfahrer-Brücke über die Trogstrecke der Berliner Allee vor, die beide Seiten des einst von der Straße durchschnittenen Sedanplatzes wieder verbindet – von der Bahnhofstraße und dem Restaurant „Il Peperone“ auf der einen zum alten Sedanplatz auf der anderen Seite. Ergänzend soll die Querung der B 443 in Höhe der Kreuzung mit der Grünstraße und dem Bahnübergang am Richtersdorfgelände radfahrer- und fußgängerfreundlicher gestaltet werden.

Für die gesamte Kernstadt soll ein Plan her, der die wichtigsten Achsen des Radverkehrs aufzeigt, vernetzt, die dafür nötigen Baumaßnahmen skizziert und für sie einen verbindlichen Standard definiert. Dabei gehe es insbesondere um die Anbindung des Stadtzentrums und des Schulzentrums Süd sowie die Hauptverkehrsachsen an Ahlten und Iltener Straße sowie entlang der B 443.

Punkt drei bezieht sich auf das Experiment mit dem Ringverkehr auf Ahltener und Iltener Straße. Es ist das einzige Vorhaben in dem Vorschlagskatalog der Ratsmehrheit, der keine ungeteilte Zustimmung in der Politik findet.

Die Verkehrssituation an der nördlichen Einfahrt zur Kernstadt, mit B 443, Autobahn-. und Bahnunterführung bis hin zur Stackmannstraße, muss nach Willen von SPD, Grünen und Die Linke neu durchdacht und verbessert werden – ebenso wie die Anbindung von Fahrradrouten an den Bahnhof. Dort sollen auch mehr Abstellmöglichkeiten für Fahrräder her.

Parallel zu den Maßnahmen in der Kernstadt soll ein Radverkehrsnetz zwischen den Ortsteilen und den Nachbarkommunen her. Auch dabei müsse es um die Festlegung von bevorzugten Hauptverkehrsachsen gehen.

Auch für die nun anstehenden Sofortmaßnahmen und Starterprojekte in den Ortsteilen soll ein sogenanntes Vorgehensmodell her, also eine Festlegung von Prioritäten.

Schließlich will die Ratsmehrheit, dass laufende Instandhaltungen von Verkehrswegen in Lehrte nicht aus den Augen gelassen werden. „Die Beseitigung von Gefahrstellen erfordert bei Bedarf sofortiges Handeln“, fordert sie.