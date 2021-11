Lehrte

Die alte Mehrheit ist auch die neue: Die vor fünf Jahren erstmals geschmiedete Koalition aus SPD, Grünen und Die Linke im Rat der Stadt Lehrte geht auch gemeinsam in die neue Wahlperiode bis 2026. Zusammen hat Rot-Grün-Rot eine hauchdünne Ein-Stimmen-Mehrheit. Das Bündnis kommt auf 21 der insgesamt 41 Sitze im neu besetzten Stadtparlament. Der Koalitionsvertrag im Dreierbündnis steht bereits, unterzeichnet und veröffentlicht wird er aber erst bei der konstituierenden Sitzung des Rates am Mittwoch, 3. November. Und er wird stark von grünen Themen geprägt sein.

Seit Sonntagabend ist das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen, die umgehend nach den Kommunalwahlen am 12. September begonnen hatten, öffentlich. Es habe nur wenige „konstruktive Gesprächsrunden in kollegialer Atmosphäre“ gebraucht, um die erneute Koalition zu schmieden, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung von SPD, Grünen und Die Linke. Man wolle nun gemeinsam in die Wahlperiode bis 2026 durchstarten.

SPD hat sich schon früh für Dreierbündnis ausgesprochen

Die SPD hatte bereits vor der Wahl angekündigt, dass sie, falls sie erneut stärkste Kraft im Rat werden sollte, eine Fortsetzung der Zusammenarbeit im bewährten Dreierbündnis anstreben werde. Die Sozialdemokraten holten 14 Sitze, die CDU nur zwölf. Es habe daher nahe gelegen, dass man nun „die gute Arbeit“ im Dreierbündnis fortsetze, betont nun Hans-Jürgen Licht, der kürzlich zusammen mit Maren Thomschke als Vorsitzender der SPD-Fraktion bestätigt worden war.

Licht sagt zudem, dass die SPD nach den Kommunalwahlen auch Gespräche mit der CDU-Fraktion geführt und dabei viele „inhaltliche Überschneidungen“ festgestellt habe. Trotzdem sei die Koalition mit Grünen und Die Linke die erste Wahl gewesen.

Mehr politisches Gewicht für die Grünen

Die Grünen bekommen in dem nun neu aufgelegten Dreierbündnis indes offenbar größeres Gewicht als bisher. Deren Fraktionschef Ronald Schütz spricht von einer „politischen Kräfteverschiebung“, die auch in dem erst ab Mittwochabend öffentlichen Koalitionsvertrag deutlich werde. Klar ist bereits, dass sich das Papier in sechs Kernthemen gliedert – angeführt von den Bereichen Klimaschutz und Klimafolgen sowie Verkehrswende. Beide standen auch im Wahlprogramm der Grünen weit oben. Darüber hinaus sehen SPD, Grüne und Die Linke die Themen Kitas und Schulen, Bauen und Wohnen, Flächenverbrauch und Wirtschaft sowie Soziales und Kultur als Schwerpunkte ihrer Zusammenarbeit im künftigen Rat.

Die Grünen hatten bei der Wahl zum neuen Rat zwei Sitze hinzu gewinnen können und kommen jetzt auf sechs Mandate. Sie haben damit quasi die Verluste bei SPD und Linken ausgeglichen und die Rot-Grün-Rote Mehrheit im Alleingang gerettet. „Ich freue mich sehr, dass der Lehrter Rat noch grüner geworden ist“, wird Gesa Witte, die gemeinsam mit Schütz eine personelle Doppelspitze bei den Grünen bildet, in der Mitteilung der Mehrheitskoalition zitiert. Nach den erfolgreichen Verhandlungen mit Grünen und der einzigen Mandatsträgerin der Linken, Adriana Simeczek, zeigt sich Witte nun überzeugt, „dass wir in den nächsten Jahren viele Punkte aus unserem Wahlprogramm umsetzen können“.

Grüne sprachen auch mit Christdemokraten

Schütz betont indes, dass man im Vorfeld mit den Vertretern aller Parteien, außer jenen der AfD, Gespräche geführt habe. Auch mit der CDU habe man viele inhaltliche Übereinstimmungen gefunden. CDU und Grüne allein wären aber nur auf 18 Sitze gekommen, hätten also etwa die FDP oder die zwei Mandatsträger der neuen Wählergemeinschaft Wir für Lehrte mit ins Boot holen müssen. Schütz spricht mit Blick auf diese Option von Unsicherheiten – und dass die Stimme von Bürgermeister Frank Prüße (CDU) entscheidend für eine Mehrheit im Rat sein könnte, wolle man nicht. Damit wäre dem Verwaltungschef ein deutlich zu hohes politische Gewicht zugefallen.

Adriana Simeczek von den Linken indes schließt sich nun mit den Grünen zu einer Gruppe zusammen. „Um unsere inhaltlichen Positionen wirksam in die Ratsarbeit einbringen zu können, war es für uns wichtig, mit der SPD und den Grünen eine Koalition einzugehen“, sagt sie. Es gebe in dieser Konstellation die größten politischen Übereinstimmungen.

CDU und FDP bilden eine Gruppe

Der zwölfköpfigen CDU im Rat bleibt also weiterhin nur die harte Bank der Opposition. Dort sitzt sie jetzt in einer Gruppe mit den zwei Mandatsträgern der FDP. Deren Vorsitzender ist der CDU-Fraktionschef Marcel Haak, Stellvertreterin ist neben Heike Koehler und Hans-Joachim Deneke-Jöhrens auch die Freidemokratin Annette Sturm-Werner. Haak betont, dass man Gespräche geführt habe, um ein Jamaika-Bündnis aus CDU, FDP und Grünen zu etablieren. Die Sondierungsgespräche hätten aus Sicht der CDU auch „gute Vorzeichen mit gemeinsamen politischen Schnittmengen“ ergeben. Die CDU habe aber zu Kenntnis nehmen müssen, dass sich „lehrtes Grüne gegen einen Aufbruch und für ein neues Linksbündnis“ entschieden hätten, sagt Haak.

Die Gespräche mit der FDP seien indes durchweg positiv verlaufen. Die Wahlprogramme beider Parteien böten viele Schnittmengen“, meint Sturm-Werner. Es sei sinnvoll, „die Kräfte der bürgerlichen Mitte in Lehrte zu bündeln“, meint die Freidemokratin.

Der Rat der Stadt kommt zu seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch, 3. November, um 18 Uhr in der Sporthalle an der Schlesischen Straße zusammen. Dort werden unter anderem die stellvertretenden Bürgermeister und ein neuer Vorsitzender oder eine Vorsitzende für den Rat gewählt sowie die Leitungsposten in den Ausschüssen besetzt.

Von Achim Gückel