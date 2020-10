Lehrte

Hält in den Schriftverkehr der Stadt Lehrte schon bald das Gendersternchen Einzug? Wenn es nach der Mehrheit im Rat aus SPD, Grünen und Die Linke geht, ist die Antwort auf diese Frage ein deutliches Ja. Rot-Grün-Rot hat jetzt einen entsprechenden Antrag zur politischen Beratung eingebracht, der am Montag, 5. Oktober, erstmals im Sozialausschuss auf dem Tisch liegt.

Die Ratsmehrheit möchte, dass die Stadt künftig bei internen wie externen Schriftstücken durchgängig die gendergerechte Sprache einsetzt. Dafür solle das Gendersternchen oder eine „geschlechtsumfassende Formulierung“ Verwendung finden, wie es in dem Antrag heißt. Das würde zum Beispiel heißen, dass die Stadtverwaltung in ihren Schreiben künftig alle Einwohner*innen Lehrtes anspräche. Dadurch werde nicht wie meist üblich nur die männliche Form genutzt, sondern durch das „innen“ auch gleichberechtigt die weibliche sowie durch das Sternchen auch alle anderen Geschlechter angesprochen.

„Gendersternchen ist Zeichen der Toleranz“

„Das Gendersternchen ist ein Zeichen der Toleranz und des Respekts gegenüber jedem Einzelnen, ob männlich, weiblich, trans*, inter* oder queer“, heißt es in dem Antrag von SPD, Grünen und Die Linke weiter. Bisher habe die Stadt in ihren Schreiben nur die männliche und weibliche Form genutzt, und auch das nicht immer konsequent. Seit zwei Jahren gebe es aber mit dem Inkrafttreten des überarbeiteten Personenstandsgesetzes eine rechtliche Basis für die dritte Option „Divers“ bei der Angabe der Geschlechter. „Auch ist der Wissenschaft schon lange klar, dass eine bipolare Einteilung der Geschlechter in männlich und weiblich überholt ist“, argumentiert die Ratsmehrheit.

Burgwedel und Sehnde machen es schon

Vorreiter in Sachen Gendersternchen wäre die Stadt Lehrte nicht. Burgwedel hat es schon vor der gesetzlichen Änderung genutzt, in 2017 erschienenen Broschüren. Auch in Sehnde nutzt die Stadtverwaltung das Sternchen.

Der Sozialausschuss, der das Thema besprechen wird, kommt am Montag, 5. Oktober, um 17 Uhr in der Städtischen Galerie an der Zuckerpassage zur öffentlichen Sitzung zusammen. Er spricht dann auch über einen Antrag der CDU, die im Bahnhofstunnel mit einem Notrufsystem für mehr Sicherheit sorgen will.

Von Achim Gückel