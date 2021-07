Steinwedel

Drei Frauen, drei Männer und an der Spitze der amtierende Ortsbürgermeister: Die SPD in Steinwedel präsentiert jetzt ihre Mannschaft für die Neuwahl des Ortsrats am 12. September. Jens Utermann führt sie erneut an. Er ist bereits seit zehn Jahren Ortsbürgermeister in dem Lehrter Ortsteil und will es auch in den fünf nächsten Jahren sein.

Die Steinwedeler SPD wirbt nun mit dem Satz „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“ für sich. Das sei „gelebte Realität und kein Satz für eine Sonntagsrede“, schreibt Abteilungsvorsitzender Uwe Mohler in einer Pressemitteilung. Die Aufstellung der Wahlliste für den Ortsrat beweise das. Hinter Utermann, der sich selbst als Brückenbauer sehe, der alle politischen und gesellschaftlichen Gruppen im Ort zusammenführen wolle, kandidiert Susanne Niesel auf Platz zwei der Liste. Sie ist bereits hinzugewähltes Mitglied der SPD-Fraktion im Lehrter Stadtrat und hat auf diese Weise schon kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt.

Auf Platz drei steht der 19-jährige Juso-Chef

Mit Thore Meiwes kandidiert auf Platz drei der Liste ein erst 19-Jähriger. Der Abiturient, der auch Vorsitzender der Lehrter Jusos ist, hatte bereits 2019 rund 700 Unterschriften für eine Petition zur Ausrufung des Klimanotstandes in Lehrte gesammelt. Monika Hartmann-Bischoff, Karl-Heinz Bode, der außerdem wieder als Steinwedeler SPD-Spitzenkandidat für die Wahl zum Lehrter Stadtrat antritt, und Karin Krajewski komplettieren die Liste der Steinwedeler Genossen.

Von Achim Gückel