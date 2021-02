Lehrte

Wie soll Lehrte mit seiner Vergangenheit in der Nazi-Zeit umgehen? Die örtliche SPD regt nun an, dies möglichst offensiv zu tun. Sie will, dass in den nächsten zwei Jahren eine historisch belastbare Dokumentation über die Opfer der NS-Herrschaft in der Stadt entsteht. Wie dringend notwendig das sei, habe kürzlich die problematische Diskussion über die angemessene Erinnerung an das Zwangsarbeiterlager Ida am Eisenbahnlängsweg gezeigt, meinen die Sozialdemokraten.

Zum Gedenken an das Lager, in dem bis zu 1200 Menschen untergebracht waren und das aus drei Steingebäuden und 16 Holzbaracken bestand, war schon im Jahr 1995 ein großer Findling mit einer Tafel am Eisenbahnlängsweg platziert worden. Die Initiative dazu war von den Lehrter Jusos ausgegangen. Die mittlerweile unleserliche und verwitterte Tafel müsse ersetzt werden, forderte die SPD im vergangenen Frühjahr. Die Entscheidung wurde jedoch im Dezember vertagt, weil bei einer Diskussion im Kulturausschuss unverhofft aus dem Lager der SPD die Forderung aufkam, statt des Steins eine Stele aufzustellen und auf deutliche Worte zum Leid der Zwangsarbeiter nicht zu verzichten.

Anzeige

Vorbild ist die Stadt Hameln

Jetzt gehen die Sozialdemokraten noch einen großen Schritt weiter. Der Vorstand des SPD-Ortsvereins beschloss nun, eine umfassende Dokumentation über die Nazi-Opfer in Lehrte müsse her. Die Stadt Hameln könne für die wissenschaftliche Aufarbeitung beispielgebend sein. Sie habe ein solches Projekt schon 2013 abgeschlossen.

Dass all dieses ehrenamtlich nicht zu machen, sondern eine Sache für Profis wäre, ist der SPD klar. Und das verursacht Kosten. „Wir wollen die aktuellen Haushaltsberatungen nutzen, Projektmittel in Höhe von 50.000 Euro bereitzustellen“, sagt Ortsvereinsvorsitzender Bodo Wiechmann. Einzelne Ausarbeitungen zur NS-Zeit in Lehrte gebe es bereits, sagt er. Aber eine umfassende wissenschaftliche Dokumentation fehle. Dabei müsse es um die Opfer unter den jüdischen Bürgern Lehrtes ebenso gehen wie um die ausländischen zivilen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die Opfer im Durchgangslager Lehrte sowie weitere Verfolgte.

Projekt soll auf zwei Jahre angelegt sein

Die SPD hofft nun auf eine Mehrheit für die Idee im Rat der Stadt. Das Projekt könne auf zwei Jahre angelegt sein. Diese Schätzung stütze sich auf ein ähnliches Vorhaben in Buxtehude. Bei der Finanzierung hoffen die Sozialdemokraten auch auf Zuschüsse von Privatpersonen, von den Stadtwerken, der Volksbank oder anderen. Stadtarchivar Jens Mastnak habe bereits seine Unterstützung zugesagt. Als Partner biete sich das Antikriegshaus in Sievershausen an. Auch die Mitarbeit von Kirchengemeinden und dem Bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sei ausdrücklich gewünscht, sagt die SPD.

Die Verantwortlichen im Antikriegshaus begrüßen das Projekt. „Das Antikriegshaus sieht darin auch einen Beitrag zu einer angemessenen Erinnerungs- und Gedenkkultur und einem verantwortungsvollen Umgang mit der eigenen Geschichte“, sagt Elvin Hülser, Geschäftsführer der Dokumentationsstätte in Sievershausen.

Von Achim Gückel