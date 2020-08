Lehrte

Die SPD-Abteilung Lehrte-Kernstadt fordert auf der Strecke zwischen Lehrte und Hannover einen Schienenersatzverkehr für Sommer 2021. Die Netztochter der Deutschen Bahn hat für die Zeit vom 23. Juli bis 13. September umfangreiche Gleisarbeiten zwischen dem Hauptbahnhof und dem S-Bahnhof Karl-Wiechert-Allee angekündigt. Als Folge können zwischen Hannover und Lehrte pro Stunde und Richtung nur noch zwei Nah- und Fernverkehrszüge verkehren – das ist etwa ein Drittel des üblichen Aufkommens. Die anderen Züge fallen aus oder werden weiträumig umgeleitet.

Bahnreisende müssen sich auf Behinderungen einstellen

Bahnreisende müssen sich daher in den nächsten Sommerferien auf erhebliche Behinderungen einstellen. Ekkehard Bock-Wegener, Ratsherr und Vorsitzender der SPD-Abteilung Lehrte-Kernstadt, hat darauf reagiert und in einem Schreiben an Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region Hannover, darum gebeten, für diese Zeit rechtzeitig Busse einzuplanen.

Niemand wisse, ob die Corona-Krise im Sommer 2021 bewältigt sein werde. „Wichtiger wird dann mehr denn je sein, dass sich Pendler auf einen attraktiven öffentlichen Personennahverkehr verlassen können, der gefahrlos genutzt werden kann und die Möglichkeit bietet, Sicherheitsabstände einzuhalten“, erklärt Bock-Wegener. Ausreichende Angebote müssten daher unbedingt sichergestellt werden.

Von Katja Eggers