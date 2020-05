In die Debatte um einen möglichen Radschnellweg von Lehrte nach Hannover kommt immer mehr Fahrt. Jetzt hat sich die SPD in Ahlten grundsätzlich für den Bau einer solchen Trasse ausgesprochen. Sie sieht in Fragen der Streckenführung, der Kosten und der Verkehrssicherung aber noch Klärungsbedarf.