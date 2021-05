Lehrte - SPD in Ahlten will Tempolimit an der Hannoverschen Straße

Die SPD in Lehrte-Ahlten sorgt sich um die Verkehrssicherheit an der Hannoverschen Straße. Im Bereich des Neubaugebiets müsse die zulässige Geschwindigkeit reduziert werden – und zwar durch die Versetzung des Ortsschilds. Nun gibt es einen Ortstermin zu dem Thema.