Im nächsten Frühjahr sollen bunte Blumen die Ortseingänge der Lehrter Kernstadt verschönern: Die Lehrter SPD-Abteilung will ihren Ortsteil damit attraktiver machen.

Entlang der Einfallstraßen wollen die Sozialdemokraten Frühjahrsblüher wie Tulpen, Narzissen und Traubenhyazinthen pflanzen. Vorstellbar sei das etwa in der Lehrter Südstadt im Bereich Berliner Allee/ Sehnder Straße, im Bereich Westring/ Iltener Straße, an der Ahltener Straße sowie an der Mielestraße, sagt Sozialdemokratin Helga Laube-Hoffmann. „Die Bürger sollen sich im nächsten Frühjahr an den bunten Blumen erfreuen, wenn sie in die Kernstadt fahren“, so Laube-Hoffmann.

Die SPD schlägt vor, noch in diesem Herbst für jeden der 22.000 Kernstadteinwohner eine Blumenzwiebel in den Boden zu bringen. Abteilungsvorsitzender Ekkehard Bock-Wegener kann sich gut vorstellen, dass die Kosten „aus laufenden Haushaltsmitteln getilgt werden können“. Laut Helga Laube-Hoffmann steht für die Lehrter Kernstadt ein Betrag von 7.000 Euro zur Verfügung, der dafür genutzt werden könne.

Pilotprojekt am Kurt-Hirschfeld-Forum?

Die SPD will auch die Innenstadt attraktiver machen. So sollen Bushaltestellen begrünt werden. „Wir stellen uns ein Pilotprojekt an zwei Buswartehäuschen an der Burgdorfer Straße am Kurt-Hirschfeld-Forum vor“, erläutert Laube-Hoffmann. Dabei könnten hinter oder neben der Haltestelle Pflanzkübel aufgestellt und mit Rankgewächsen und einer insektenfreundlichen Saat versehen werden, so die SPD-Ratsfrau. Mit dieser relativ überschaubaren Aktion könne auch Insekten und Bienen ein wichtiger Lebensraum in der Stadt geboten werden.

Für den SPD-Abteilungsvorsitzenden Ekkehard Bock-Wegener ist der Standort an der stark versiegelten Burgdorfer Straße ideal. „Begrünte Pflanzkübel würden das Stadtbild auflockern und in den rundum verglasten Buswartehäuschen bei großer Hitze Schatten spenden.“ Langfristig sollen aber noch weitere Bushaltestellen mit Grün versehen werden.

SPD fordert ein Konzept von der Stadtverwaltung

Das Projekt hätte laut Laube-Hoffmann damit nicht nur Auswirkungen auf das Stadtklima, CO2und die Artenvielfalt, sondern auch auf die Lebensqualität der Lehrter. Die SPD Lehrte-Kernstadt fordert daher von der Stadtverwaltung ein Konzept zur Begrünung von städtischen Bushaltestellen.

Helga Laube-Hoffmann will den SPD-Antrag am Dienstag, 6. Oktober, ab 17 Uhr im Ausschuss Umwelt und Landschaftspflege im Kurt-Hirschfeld-Forum präsentieren.

Von Patricia Oswald-Kipper