Lehrte

Helga Laube-Hoffmann geht für die Lehrter SPD ins Rennen um einen Sitz im Regionsparlament. Während einer sogenannten Hybrid-Mitgliederversammlung – teils in Präsenz und teils online – haben die Sozialdemokraten die Kernstädterin jetzt einstimmig als ihre Spitzenkandidatin im Wahlbereich 9 nominiert. Dieser umfasst die Städte Burgdorf und Lehrte sowie die Gemeinde Uetze. Auf der gemeinsamen Liste, die Anfang Mai endgültig aufgestellt wird, stehen Lehrte drei Plätze zu.

Schafft Laube-Hoffmann bei den Kommunalwahlen am 12. September den Einzug in die Regionsversammlung, würde sie dort eine Lücke für die Lehrter SPD füllen. Derzeit ist in dem Parlament kein Sozialdemokrat aus der Stadt vertreten. Laube-Hoffmann arbeitet in der Region Hannover bereits seit fünf Jahren politisch mit, und zwar als sachkundige Einwohnerin im Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Als Regionsabgeordnete wolle sie laut einer Mitteilung dafür sorgen, dass „die grundmedizinische Regelversorgung“, also das Krankenhaus an der Manskestraße, in Lehrte gesichert bleibt. Besonders habe sich Laube-Hoffmann die Bewältigung des Abfallproblems und den Einsatz für den Radschnellweg nach Hannover auf die Fahnen geschrieben.

Bock-Wegener und Danielzik auf Plätzen zwei und drei

Auf den weiteren Lehrter Plätzen folgen bei der Nominierung SPD-Ratsherr Ekkehard Bock-Wegener aus der Kernstadt und SPD-Ortsratsmitglied Heiko Danielzik aus Hämelerwald. Die vollständige Liste wird in einer Konferenz durch die Delegierten der drei Ortsvereine Burgdorf, Lehrte und Uetze am 8. Mai in Hannover aufgestellt.

Von Achim Gückel