In gut einer Woche sollen in Niedersachsen die Corona-Schutzimpfungen für Menschen über 80 Jahren beginnen. Dazu dürften die Senioren viele Fragen haben, meint die SPD in Lehrte. Sie fordert daher, dass die Stadt eine Info-Hotline einrichtet. Doch das sieht man im Rathaus kritisch. Das DRK in Lehrte will unterdessen Unterstützung anbieten.