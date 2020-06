Lehrte

Ein Familienzentrum soll eine Anlaufstelle und ein Versammlungsort für Eltern sein, die Informationen und Hilfe suchen. Sie soll Betreuung von Kindern, Unterstützung von Eltern und Vernetzung von Organisationen bieten. Und im Idealfall ist es ein Ort der Begegnung, der Austauschs und der Fortbildung. Solch ein Familienzentrum braucht Lehrte nicht nur im Süden der Kernstadt, sondern auch in deren Norden. Das ist zumindest der Vorschlag der örtlichen SPD, die jetzt einen entsprechenden politischen Vorschlag macht.

Der Vorschlag der Sozialdemokraten basiert auf der Ankündigung, dass die Lehrter Wohnungsbaugesellschaft in ihrem Baugebiet Gartenquartier zwischen Tiefer Straße und Amselweg auch eine Kita errichten will. „die zusätzlichen Kita-Plätze sind dringend erforderlich, wenn dort 110 Wohneinheiten entstehen“, meint Ekkehard Bock-Wegener, Vorsitzender der Kernstadt-SPD. Er erinnert auch daran, dass Sozialdemokraten, Linke und Grüne gefordert hätten, frühzeitig darzulegen, wie der zu erwartende Mehrbedarf an Kita-Plätzen in diesem Bereich der Stadt zu decken sei.

Anzeige

SPD : Prüfen, welcher Standort passt

Doch bei der geplanten Kita mit Platz für 80 bis 100 Kinder soll es nicht bleiben, meint die SPD. Es müsse auch ein Familienzentrum her. Für den Südring, neben der früheren Berthold-Otto-Schule, ist bereits solch eine Einrichtung geplant. Ähnlich wie dort solle der Neubau im Gartenquartier eine Nutzfläche von etwa 150 Quadratmetern haben. Die „quartierbezogenen Aktivitäten“ sollten dort in enger Kooperation mit der neuen Kita sowie der vorhandenen am Drosselweg stattfinden.

Weitere HAZ+ Artikel

Welcher Standort für das Familienzentrum im Gartenquartier geeignet sei, soll nach Auffassung der SPD nun schnell geprüft werden. Ob die Idee eine Chance auf Verwirklichung hat, ist noch völlig offen. Um das vom Rat der Stadt längst beschlossene Familienzentrum am Südring gab es unlängst erneut Debatten. Die Opposition aus CDU und Piraten hatte angesichts des knappen städtischen Haushalts und der enormen geplanten Investitionen unlängst vorgeschlagen, das Projekt zu beerdigen. Sie war mit diesem Wunsch aber bei der rot-grün-roten Mehrheit abgeblitzt. Über die genauen Kosten für das geplante Familienzentrum am Südring herrscht noch Unklarheit.

Absage an Hortbetreuung in neuer Kita

Die Einrichtung eines Horst in der neuen Kita im Gartenquartier, wie ihn die Lehrter Wohnungsbau vorhat, hält die Kernstadt-SPD indes nicht für sinnvoll. In der Nähe des neuen Wohnquartiers befinde sich schließlich keine Grundschule, deren Schüler nachmittags betreut werden müssten.

Von Achim Gückel