Lehrte

Ludwig van Beethoven, Friedrich Schiller, Emil Nolde, Albrecht Dürer, Gerhard von Scharnhorst, Wilhelm Busch: In Lehrte gibt es allerhand Straßenzüge, die nach bedeutenden Männern benannt wurden. Das Forum trägt den Namen des Dramaturgen Kurt Hirschfeld, und das Krankenhaus liegt an der nach Zementfabrikant Hermann Manske benannten Straße. Frauen als Namensgeberinnen sind indes eine Rarität im Stadtgebiet. Das muss sich ändern, meint nun die SPD-Ratsfraktion und fordert eine Neuausrichtung bei der Benennung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Gebäuden.

SPD: „Gleichstellung muss sich in allen Lebensbereichen widerspiegeln“

Man wolle erreichen, dass „Frauen in der öffentlichen Wahrnehmung genauso sichtbar sind wie Männer“, heißt es jetzt in einer schriftlichen Mitteilung der Sozialdemokraten. Gleichstellung müsse sich in allen Lebensbereichen widerspiegeln, meint Ratsfrau Petra Wegener, die auch Vorsitzende des Ratsausschusses für Soziales, Gleichstellung und Integration ist. Die Namensgebung von öffentlichen Gebäuden, Straßen und Plätzen ist einer dieser Bereiche. „Wir schlagen daher vor, die Verwaltung zu beauftragen, mit Unterstützung des Stadtarchivs und in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten eine Liste mit Lehrter Frauen zu erstellen, die für eine Namensgebung in Frage kommen“, heißt es in dem Schreiben der SPD.

Liste als Entscheidungsgrundlage

Erste Ansätze für das Vorhaben nennt sie auch schon. So konnten etwa die ersten Frauen, die in den Rat der Stadt gewählt wurden, oder solche, die sich in besonderer Weise in sozialen Bereichen engagiert haben, gewürdigt werden. Die von der Verwaltung erarbeitete Liste solle dann eine Entscheidungsgrundlage sein, um künftig Straßen, Plätze und öffentliche Gebäude mehr als bisher nach Frauen zu benennen.

Straße für Helmut Schmezko

Bei den jüngsten Benennungen von Straßen im Stadtgebiet hatten oft Flurbezeichnungen die Nase vorn – etwa „Vor dem alten Kampe“ im Baugebiet an der Hannoverschen Straße in Ahlten, „Grotefricken Kamp“ im Baugebiet am Rand von Immensen, „Flutwidde“ bei jenem in Arpke oder „Am Fuhsegraben“ bei jenem in Sievershausen. In dem neuen Wohngebiet auf dem früheren Feierabend-Kleingartengelände in der Kernstadt wird die Straße hingegen nach einem Mann benannt, dem früheren Lehrter Ehrenbürgermeister Helmut Schmezko.