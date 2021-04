Lehrte

Das Thema Zwangsarbeit in Lehrte während der Nazizeit treibt die Lehrter Politik schon seit einigen Monaten um. Unlängst hatte der Rat beschlossen, am Eisenbahnlängsweg eine Erinnerungsstele für das Lager Ida zu errichten, in dem unter dem NS-Regime bis zum April 1945 Zwangsarbeiter untergebracht waren. Bisher gab es dafür nur einen Gedenkstein an der Industriestraße. Die SPD nimmt die Auseinandersetzung im Rat nun auf und hat eine Ausstellung zusammengestellt, die die Orte der Zwangsarbeit in Lehrte dokumentiert. Wegen Corona ist die Schau aber nur in den Schaufenstern des SPD-Bürgerbüros an der Bahnhofstraße zu sehen.

Ein unscheinbarer Findling an der Industriestraße erinnert an die Zwangsarbeiter in Lehrte. Quelle: Michael Schütz

Karte zeigt Orte, an denen Zwangsarbeiter lebten

In den vier Fenstern ist eine große Karte des Stadtgebiets zu sehen, auf der alle Orte markiert sind, an denen Zwangsarbeiter während des Zweiten Weltkriegs untergebracht waren. Das Lager Ida am Eisenbahnlängsweg ist heute am bekanntesten. Aber ebenso finden sich kleinere Unterkünfte an der Hagenstraße, in der Innenstadt oder in den umliegenden Dörfern. So ist eine Baracke in Röddensen mit einem 15-köpfigen Kommando ebenso zu finden wie der Hinweis auf 90 polnische Kriegsgefangene in der Gaststätte Braul in Arpke.

Schicksal der NS-Opfer soll aufgearbeitet werden

„Die Ausstellung kann nur ein Baustein der Erinnerungskultur in Lehrte sein“, meinen die Initiatoren der Schau, Ratsfrau Helga Laube-Hoffmann und SPD-Ortsvereinschef Bodo Wiechmann. Wichtig ist den Sozialdemokraten, dass dieses Kapitel der Lehrter Geschichte und das Schicksal der NS-Opfer durch eine wissenschaftlich fundierte Dokumentation aufgearbeitet wird. Laube-Hoffmann und Wiechmann freuen sich, dass mit dem Antikriegshaus in Sievershausen ein Projektträger für dieses Vorhaben gefunden wurde. Am 4. Mai wird dessen Geschäftsführer Elvin Hülser im Kulturausschuss die Pläne dafür erläutern.

Die Ausstellung in den Schaufenstern des SPD-Bürgerbüros, Bahnhofstraße 2 in Lehrte, ist noch bis Pfingsten zu sehen.

Von Michael Schütz