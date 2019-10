Lehrte

Der Fahrer eines SUV hat am Dienstag in der Lehrter Innenstadt einen Unfall verursacht. Er befuhr mit seinem dunklen Fahrzeug zunächst eine Einbahnstraße in verkehrter Richtung, fuhr einen 16-Jährigen an und kümmerte sich nicht um die Folgen seines verkehrswidrigen Verhaltens. Er beging Fahrerflucht.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr an der Kreuzung aus Burgdorfer Straße und Frierichstraße. Dort kam der dunkle SUV aus Richtung des Gymnasiums. Der 16-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Burgdorfer Straße unterwegs. Um die Kollision mit dem Auto zu vermeiden, steuerte der Schüler sein Rad nach rechts gegen den Bordstein und kam dabei zu Fall. Nach Angaben der Polizei erlitt der Jugendliche Verletzungen am Kopf und an einem Bein. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen des Unfalls gibt es bislang keine. Wer den Vorfall beobachtet hat, sollte sich im Lehrter Kommissariat unter Telefon (05132) 8270 melden.

Von Achim Gückel