Trendsportarten kommen normalerweise aus den USA und haben in der Regel etwas mit Schnelligkeit zu tun. Aber es geht auch anders. Im Jahr 2011 hat der damalige englische Drittligist FC Chesterfield eine Sportart ins Leben gerufen, die auf den ersten Blick widersinnig erscheint: Walking Football – also Fußball im Gehen. Der Verein aus den East Midlands blieb nicht lange allein. Das Projekt, das die ältere Generation ab 55 Jahre im Blick hat, sprach sich schnell herum, sodass heute bereits über 1000 Vereine in England Walking Football anbieten.

Schalke war Trendsetter

In Deutschland war der FC Schalke 04 Trendsetter. Inzwischen sind die Bundesligisten VfL Wolfsburg, Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen ebenso aufgesprungen wie etliche unterklassige Amateurvereine. Jetzt hat sich auch der SV 06 Lehrte für den neuen Seniorensport erwärmt. Am Donnerstag, 10. Oktober, wollen die Schwarz-Gelben in ihrer Soccer-Arena an der Mielestraße 7 das Lehrter Projekt Walking Football ins Leben rufen.

Laufen verboten

Die Regeln für Walking Football unterscheiden sich nur wenig von jenen für den großen Fußball. Allerdings ist es ausdrücklich verboten zu laufen. Zudem darf der Ball nicht über Hüfthöhe gespielt werden. Eine Mannschaft besteht aus sechs Spielern, kann aber bei Bedarf aufgestockt werden. Das Spielfeld misst 21 mal 42 Meter und die Tore sollen 3 mal 1 Meter groß sein.

Walking Football richtet sich in erster Linie an Menschen ab 55 Jahre, die ungern von ihrem Lieblingssport lassen wollen, sich beim herkömmlichen Fußball aus gesundheitlichen Gründen aber nicht mehr beteiligen können.

Training immer donnerstags

Am kommenden Donnerstag werden ab 18 Uhr den Interessierten die Regeln näher gebracht. Danach kann erste Spielpraxis gewonnen werden. Zukünftig soll immer donnerstags trainiert werden. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen. Anmeldungen sind unter Telefon (05132) 54988 oder per E-Mail bei Harald Berwing unter der Adresse hberwing@gmx.demöglich.

Von Michael Schütz