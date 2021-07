Lehrte

Der SV 06 Lehrte hat auf der Terrasse seines Vereinsheims am Freitagabend eine Party für 29 „Nasenbohrer“ ausgerichtet. So nannte Vereinschef Ulf Meldau in seiner kleinen Ansprache augenzwinkernd die Ehrenamtlichen, die von Anfang April bis Ende Juni im Corona-Schnelltestzentrum an drei Tagen in der Woche im Vereinsheim im Einsatz waren und dort rund 9000 Nasenabstriche nahmen.

„Und das alles ohne Aufwandsentschädigung – das ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich und zeigt einmal mehr, dass wir mit Ehrenamt in diesem Verein richtig viel bewirken können“, betonte Meldau. Denn ohne freiwillige Helfer wären in der Vergangenheit auch der Bau der vereinseigenen Soccerhalle und des neuen Kunstrasenplatzes nicht möglich gewesen. „Wir müssen vor Ort alle mit anfassen, dann läuft’s“, sagte der Vereinschef.

Helfer freuen sich über Spanferkel, Eis und Lehrter Taler

Als Dankeschön gab es für die Ehrenamtlichen erst Spanferkel und später Eis aus dem Eiswagen. Der Verein hatte zudem einen DJ engagiert und obendrein die 430 Euro Trinkgeld aufgestockt, das die Helfer im Testzentrum bekommen hatten. Am Ende durfte sich somit jeder Helfer auch noch über Lehrter Taler im Wert von 35 Euro freuen.

„Es war schön, etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit tun zu können. Die Arbeit im Team hat viel Spaß gemacht“, fasste Tatjana Schuhr ihre Erfahrungen zusammen. Die 46-Jährige hatte das Testzentrum zusammen mit Paul Witzel geleitet, der in dem Verein in der Zeit ein Praktikum absolvierte. Beide sind Mitglieder bei 06 und führten auch selber Abstriche durch.

Testzentrum hatte viele Stammkunden

Wie das geht, hatten die Ehrenamtlichen zuvor in Onlineschulungen gelernt. Eine medizinische Fachangestellte schaute den „Nasenbohrern“ bei ihrer Arbeit über die Schulter. Vor allem sonntags hätten die Menschen Schlange gestanden, berichteten die Einsatzkräfte. Die meisten benötigten die negativen Testergebnisse zur Vorlage beim Friseur, beim Physiotherapeuten, in der Gastronomie sowie für Besuche in Krankenhäusern und Altenheimen. „Wir hatten sogar Stammkunden, die wir später auch beim Namen kannten“, sagte der 23-jährige Witzel.

Von Katja Eggers