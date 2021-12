Das Corona-Testzentrums beim SV 06 an der Mielestraße wird es nicht wieder geben, doch an anderer Stelle in der Kernstadt öffnen in den kommenden Tagen neue Stationen ihre Türen. Am Mittwoch, 15. Dezember, nimmt das DRK das Schnelltestzentrum in den früheren Räumen des Restaurants Classico an der Bahnhofstraße seine Arbeit auf. Ende dieser Woche soll es ein weiteres Angebot in der Innenstadt geben. Vassilios Skopelitis, Inhaber der Bresserie am City-Center lässt derzeit im alten Schalter der Commerzbank an der Burgdorfer Straße 10b, direkt neben der neben der Brasserie, eine Schnelltest-Station einrichten. Am Donnerstag, 16. Dezember, spätestens am Freitag, soll der Betrieb dort beginnen.

Skopelitis sagt, dass durch die 2G-plus-Regel ein Mangel an Testzentren deutlich geworden sei. Er wolle helfen, diesen Mangel zu beheben. Dazu hat er sich mit den Betreibern des Testzentrums in Ahlten zusammengetan, die für die Einrichtung und personelle Ausstattung der Teststation in der früheren Commerzbank sorgen. Der stadtbekannte Gastronom will zudem etwas für die Stadtgesellschaft tun und pro Test einen Euro an den Kinderschutzbund Lehrte spenden.

Ab Freitag, 17. Dezember, gelten in der Corona-Schnellteststation an der Burgdorfer Straße folgende Öffnungszeiten: montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr, sonnabends von 9 bis 18.30 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Montags bis sonnabends gibt es eine Mittagspause zwischen 13 und 14 Uhr. Terminvereinbarungen sind nicht nötig, aber unter der Internetadresse www.coronatest-lehrte.de möglich.