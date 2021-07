Lehrte

In der Lehrter Bahnhofsmission freuen sich die Gäste normalerweise über Kartoffelbrei und Spiegelei. Statt deutscher Hausmannskost sind dort am Dienstag türkische Gerichte auf den Tisch gekommen. Der Lehrter Fußballverein SV Yurdumspor hat in der Einrichtung an Gleis 11 kostenlos Döner mit Pommes und Salat ausgegeben. Zur Wahl standen ein Gericht mit Lamm und eines mit Hähnchen. Zum Nachtisch gab es türkisches Baklava, ein in Zuckersirup eingelegtes Blätterteiggebäck. Insgesamt waren es 25 Portionen.

Die Ehrenamtlichen der Bahnhofsmission gaben die Gerichte coronakonform einzeln verpackt an die Gäste ab. Für die Aktion hat Yurdumspor zwei türkische Unternehmen ins Boot geholt: Die Gerichte hat der Imbiss Ankara von der Burgdorfer Straße zubereitet. Finanziert wurde das Essen von der Firma Dönmez Sondermaschinen.

Zum Opferfest wird Essen geteilt

Yurdumspor setzte mit der Aktion ein Zeichen zum türkischen Opferfest Kurban Bayrami. „Bei diesem Fest ist es Tradition, dass wir Essen teilen – und genau das möchten wir tun und uns damit dabei besonders an die Bedürftigen der Bahnhofsmission richten“, erklärte Yurdumspor-Chef Yetis Özdemir. Der Verein hat der Einrichtung seit 2018 mittlerweile zum vierten Mal warme Mahlzeiten beschert.

Zuletzt hatte es in der Weihnachtszeit 2019 Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen gegeben. „Davon schwärmen die Besucher heute noch“, sagte die Bahnhofsmission-Mitarbeiterin Christine Busch-Saile augenzwinkernd. Bei den Besuchern kam aber auch die türkische Küche bestens an. „Das schmeckt sehr gut und ist mal was anderes“, sagte Helmut Gottschalk, der in der Bahnhofsmission regelmäßig zu Gast ist.

Von Katja Eggers