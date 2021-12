Lehrte

Vor ziemlich genau einem Jahr ist ein Fernsehteam des Südwestfunks (SWR) aus Baden-Baden in Lehrte zu Gast gewesen. Und in diesem Jahr im Sommer besuchte es die Stadt noch ein zweites Mal. Die Fernsehmacher hatten dabei aber nicht etwa Kirchen, Einkaufszentren oder das Alte Dorf im Blick. Ihr Interesse galt dem historischen Stellwerk Lpf in Richtersdorf und anderen Stellen in der Stadt, die von der Eisenbahn geprägt sind.

Das Team machte dort Aufnahmen für die Sendereihe „Eisenbahn-Romantik“, die schon seit 1991 im SWR-Fernsehen und anderen dritten Programmen der ARD läuft. Jetzt ist das Ergebnis der Visite im Fernsehen zu sehen: Am Freitag, 17. Dezember, zeigt „Eisenbahn-Romantik“ eine halbstündige Dokumentation über das Stellwerk, das seit Jahren dem Modelleisenbahnverein Lehrte (MEV) als Vereinsheim dient.

Technik von 1912 und der Bahnhof von 1960

Der MEV hat vor Jahresfrist den Fernsehmachern aus dem Südwesten das Innenleben des Bauwerks aus dem Jahr 1896 gezeigt. Darin befindet sich zum einen die originale Stellwerkstechnik aus dem Jahr 1912, zum anderen hat der Verein im Erdgeschoss ein originalgetreues Modell des Lehrter Bahnhofs im Jahr 1960 erschaffen. Beides wird in dem Bericht ausführlich zu sehen sein.

Es sei etwas Besonderes, an diesem Ort zu drehen, hatte Tontechnikerin Anna Neumann bei dem Besuch 2020 gesagt. Es sei ungewöhnlich, dass ein Modellbauverein in einem historischen Stellwerk untergebracht sei.

Vor einem Jahr interviewten SWR-Kameramann und Produzent Andreas Stirl (von links) und Tonmeisterin Anna Neumann Museumsmitglied und Stellwerkexperten Helmut Ehlen. Quelle: Susanne Hanke (Archiv)

Film zeigt Interviews und Arbeit an der Modellanlage

In dem Film ist auch ein Interview mit dem MEV-Mitglied Helmut Ehlen zu sehen. Ehlen arbeitete selbst von 1960 bis 1966 im Lehrter Stellwerk und kann jeden Handgriff der alten Technik erklären. Ein großer Teil des Films ist dem Bahnhofsmodell im Erdgeschoss gewidmet. Schon jetzt sind detailreiche Fotos auf der Homepage der Sendung beim SWR zu sehen.

Beim zweiten Filmtermin im August ging es dann unter anderem um solche Fragen, was in Lehrte als „Brustwarze“ bezeichnet wurde und was eigentlich hinter dem Straßennamen „Ziegenbocksweg“ steckt? Darauf gab Udo Gallowski vom Stadtmarketing Antworten vor der Kamera von Andreas Stirl. Die neuen Aufnahmen erweitern die Reportage um das Thema „Eisenbahn in Lehrte“ mit aktuellen und historischen Bezügen. Gedreht wurde etwa auf dem Richtersdorfgelände, an der ehemaligen Viehverladestelle an der Germaniastraße und am Sedanplatz.

Hier war früher eine Bahntrasse: Udo Gallowski vom Stadtmarketing beweist auf an der Bahnhofstraße sein Erzähltalent vor der Kamera von Andreas Stirl. Quelle: Susanne Hanke

Gallowski erinnert sich in den Aufnahmen unter anderem an Lehrte, wie es früher einmal war. Er könne noch 16 Bahnschranken aufzählen, die sich früher in der Lehrter Kernstadt befanden. Geschlossene Schranken seien für die Schüler und Schülerinnen seinerzeit immer eine gute Ausrede gewesen, wenn sie zu spät zum Unterricht erschienen.

Die Folge von „Eisenbahn-Romantik“ über das Museumsstellwerk Lpf und die Lehrter Bahnanlagen ist am Freitag, 17. Dezember, um 14.10 Uhr im SWR-Fernsehen zu sehen. Die Sendung wird am Montag, 20. Dezember, ebenfalls um 14.10 Uhr, dort wiederholt. Sie ist nach der Ausstrahlung auch in der SWR-Mediathek abrufbar.

Von Michael Schütz und Susanne Hanke