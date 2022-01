Ahlten

Die Polizei in Lehrte hofft auf Zeugen für eine Reihe von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen, die sich in der Nacht zu Sonntag an der Straße Mergelfeld am Rand von Ahlten abgespielt hat. Nach Angaben aus dem Lehrter Kommissariat schlugen Unbekannte dort an einem BMW der 3er-Reihe sowie einem Sattelschlepper der Marke MAN Seitenscheiben ein.

Von einem Lastwagen des Typs Actros demontierten sie den Mercedes-Stern aus dem Kühlergrill und nahmen ihn mit. Gestohlen wurde aus den Fahrzeugen offenbar nichts. Den Schaden gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an. Zeugenhinweise nimmt sie unter Telefon (05132) 8270 entgegen.

Von Achim Gückel