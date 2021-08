Lehrte

Bisher ist der Sommer 2021 ein glatter Reinfall gewesen – jedenfalls für die Verantwortlichen bei der Lehrter Bädergesellschaft. Die Anzahl der Besucher im Freibad am Hohnhorstweg und dem Waldbad in Arpke sei wegen des miesen Wetters „so absolut schlecht wie lange nicht mehr“ gewesen, sagt Geschäftsführer Thilo Schumacher rundheraus. Trotzdem gibt es zum Abschluss der Saison noch zwei Bonbons für alle Schwimmfreunde. Der Badespaß unter freiem Himmel wird um eine Woche verlängert, Kinder und Jugendliche werden die Freibäder bis dahin weiterhin kostenlos besuchen dürfen.

Das Bad am Hohnhorstweg wird demnach bis Sonntag, 12. September, geöffnet sein. Dann folgt die Umstellung der Wassertechnik auf den Hallenbadbetrieb, und das Bad bleibt bis Freitag, 17. September, ganz geschlossen. Ab Sonnabend, 18. September, ist dann wieder das Hallenbad geöffnet. Das Waldbad in Arpke hat seine Pforten bis einschließlich Freitag, 17. September, offen. Diese Verlängerung der Saison habe Lehrtes Bürgermeister Frank Prüße, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Bädergesellschaft ist, so verfügt, sagt Schumacher.

Saison ist bislang glatter Reinfall

„Wir wollen mit dieser Verlängerung die Kinder noch mal glücklich machen“, sagt der Geschäftsführer, der nun auf schwimmbadtaugliches Spätsommerwetter hofft. Denn bisher sei die Sommersaison 2021 für die Lehrter Bäder ein glatter Reinfall gewesen. Endgültige Besucherzahlen kann Schumacher zwar noch nicht präsentieren, doch es habe nur zwei Tage gegeben, an denen es halbwegs voll war in Lehrter Freibad. „Am 12. und 13. August haben wir an der 1000-Besucher-Marke gekratzt“, erzählt Schumacher. In vergangenen Jahre habe man diese Marke mehrfach deutlich überschritten.

In der verregneten und ausgesprochen kühlen zweiten Augusthälfte sanken die Besucherzahlen im Lehrter Freibad sogar ins Bodenlose. Im Schnitt seien nur etwa 170 Menschen pro Tag dort gewesen, sagt Schumacher. So richtig treu seien eigentlich nur die meisten Frühschwimmer. Die ließen sich auch nicht von schlechtem Wetter abschrecken.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Freier Eintritt gilt nicht für das Hallenbad

Welche finanziellen Auswirkungen der kühle Sommer auf die Einnahmen der Lehrter Bäder hat, ist noch unklar. Seit Beginn der Sommerferien hatten Kindern und Jugendliche dort zudem freien Eintritt. Das hatte der Rat der Stadt so beschlossen, um den jüngsten Lehrterinnen und Lehrtern nach dem langen Corona-Lockdown eine kleine Entschädigung zu geben. Nun wird auch der freie Eintritt für sie bis zum Ende der Freibadsaison verlängert.

Bürgermeister Prüße habe diesen zuvor der Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke geforderten Schritt mit den Spitzen der Fraktionen abgestimmt, betont Stadtsprecher Fabian Nolting. Er betont, dass Kinder und Jugendliche im Hallenbad wieder vollen Eintritt zahlen müssen.

Im Hallenbad gilt die Drei-G-Regel

Beim Zutritt zum Hallenbad gilt dann die Drei-G-Regel. Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie auf Corona geimpft, genesen oder schnellgetestet sind. Nur Kinder unter sechs Jahren benötigen keinen Nachweis. Die Datenerfassung erfolge über die Luca-App, heißt es in einer Mitteilung der Bädergesellschaft.

Von Achim Gückel