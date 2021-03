Sievershausen

Michael Gerkens nimmt in Bezug auf sein Hobby kein Blatt vor den Mund. Wenn es um Legosteine geht, dann dürfe man ihm gern „eine Macke“ unterstellen, sagt er und lacht. Denn wie sonst sollte man es bezeichnen, wenn ein Mann gleich mehrere Wohnräume in seinem Haus mit Lego-Bausätzen ausstatten kann, wenn er bei der Eröffnung des Lego Store in Hannover der Erste in der langen Reihe der langen Schlange Wartender vor der Tür war und wenn er sich schon seit 44 Jahren mit den kleinen, bunten Bausteinen beschäftigt? Jetzt macht Gerkens, gelernter Zimmermann, sein Hobby sogar zum Beruf. Am 1. April eröffnet er an der Lessingstraße 17a in Sievershausen einen Spielwarenladen – und übernimmt die dortige Postagentur gleich mit.

Das Schaufenster zeugt bereits davon, was es ab dem 1. April an der Lessingstraße 17a zu kaufen gibt. Quelle: privat

„Das ist in der Corona-Zeit natürlich ein Sprung ins eiskalte Wasser“, sagt Gerkens, der aus dem Landkreis Peine stammt und in Sievershausen gerade sein neues Haus renoviert. Doch der 51-Jährige ist überzeugt davon, dass sein Geschäftsmodell auch in einem Dorf wie Sievershausen, in dem Laufkundschaft für einen Spielwarenladen eher rar ist, funktionieren wird.

Lego-Ausstellungen in der Mensa

Schon seit 30 Jahren handelt Gerkens mit Lego-Sets, seit vier Jahren tut er dies online. Und er hat nach eigenen Angaben Erfolg damit. Für das Geschäft Beckmann-Henschel in Lehrte hat er schon mehrfach große Lego-Ausstellungen gestaltet, die in der Mensa an der Friedrichstraße zu sehen waren. Und auch jetzt will Gerkens seine Kundschaft in Sievershausen mit Lego-Landschaften locken. Im Schaufenster an der Lessingstraße gibt es tatsächlich schon allerhand zu sehen. In dem nur 32 Quadratmeter großen Laden, der früher ein Reisebüro beherbergte, will Gerkens bis zur Eröffnung eine komplette Waldlandschaft mit Mittelaltermarkt aufbauen – alles aus Lego.

Aber die kleinen bunten Bausteine werden nur einen Teil des Angebots in dem Laden namens Spielzeugfreunde ausmachen. „Playmobil, Stofftiere, Schleich-Figuren und auch Schulranzen – ich werde eine ganze Menge anbieten“, sagt Gerkens. Dazu will er seinen Onlineverkauf weiter betreiben, einen Lieferdienst anbieten und stets besondere Lego-Sets beschaffen, die auch Sammler interessieren könnten.

Dass der 51-jährige genau weiß, wovon er in Sachen Lego spricht, wird bei einem Blick in sein Haus in Sievershausen deutlich. In mehreren Räumen stapeln sich hüfthoch die Originalkartons von Lego. In etlichen Kisten hat er einzelne Bausteine gesammelt, alle fein säuberlich nach Größe und Farbe geordnet. Und im Wintergarten steht ein mannshoher Ritter aus Tausenden von Legosteinen.

Das ist nur ein kleiner Teil der Lego-Sets, die Michael Gerkens besitzt. In seinem neuen Haus ist er noch nicht dazu gekommen, sie aufzubauen. Quelle: Achim Gückel

Wie viele Sets von Lego er besitzt, weiß Gerkens nicht so genau. Aber tausend Stück sind es wohl, meint er. Von Flugzeugen und Schiffen über Star-Wars-Raumschiffe bis hin zu ganzen Landschaften aus Bausteinen – darunter auch Sammlerstücke und Raritäten. In einem großen Raum im Obergeschoss seines Hauses will er nach und nach einzelne Sets aufbauen und seine riesige, private Lego-Spielwiese schaffen. „Aber erst, wenn ich den Laden eröffnet habe“, sagt Gerkens.

Von Achim Gückel