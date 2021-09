Lehrte

Bei einer Open-Air-Messe hat die katholische Sankt Bernward Gemeinde in Lehrte vier neue Ehrenamtskoordinatoren offiziell ins Amt berufen. Sie sollen sich zukünftig Ansprechpartner für Ehrenamtliche sein und sich für die Mobilisierung neuer Ehrenamtlichen einsetzen.

Alexander-Kyu Yang, Adele Spiekermann, Bernadette Aselmeyer und Georg Körner heißen die neuen Ansprechpartner für Ehrenamtliche. Die vier sind seit Frühjahr in der Kirchengemeinde bei verschiedenen Aufgaben aktiv. Die Corona-Pandemie erschwerte den Vieren den Einstieg in ihre neue Arbeit. Wegen der Kontaktbeschränkungen mussten sie sich anfangs auf kleinere Gruppen, wie beispielsweise die der Kommunion-Eltern, beschränken.

Stellenangebote digital und analog einsehbar

„Es geht darum, die eigene Berufung zu leben“, sagte Kaplan David Bleckmann. Die freiwilligen Helfer habe man über die Stellenbörse für Ehrenamtliche gefunden, sagte Gemeindesprecher Jörg Wieters. Auf der Stellenbörse finden Interessierte sowohl online als auch über Aushänge in den Schaukästen der Gemeinde ehrenamtliche Projektangebote. Dabei geht es um Tätigkeiten, wie etwa Ordnerdienste bei Gottesdiensten oder die Unterstützung der Friedhofsgärtnerei.

Gemeindegruppen und -gemeinschaften hatten mittels einer Postkartenaktion zuvor ihre Gesuche angegeben. Auch nach ihrer Einführungsmesse verteilten die Koordinatoren wieder Postkarten und suchten das Gespräch mit Gemeindemitgliedern. „In der Sozial-, Jugend- und Bildungsarbeit gibt es noch viel zu tun“, sagte Wieters.

Postkarten liegen im Pfarramt aus

Interessierte können sich per E-Mail an mitmachen@st-bernward-lehrte.de oder mit Postkarten, die im Pfarramt an der Feldstraße 10 ausliegen, melden. Außerdem stehen die neuen vier Koordinatoren unter www.st-bernward-lehrte.de als direkte Ansprechpartner zur Verfügung.

Von Leona Passgang