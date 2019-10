Hämelerwald

Das nächste Konzert im Adolphshof verspricht ein gutes Gegenmittel gegen trübe Herbststimmung zu werden. Am Sonntag, 20. Oktober ist ab 19 Uhr Saxofonist Alexander Hartmann mit zwei Gastmusikern am Start. Für Hartmann, der normalerweise in der Formation Solid Jazz auftritt, ist das im Gutshof im doppelten Sinn ein Heimspiel. Denn dort ist er aufgewachsen, und dort hat er auch schon mit unterschiedlichen Musikerkollegen große Begeisterung ausgelöst.

Hartmann hat dieses Mal zwei Musiker aus Berlin eingeladen, die zurzeit frischen Wind in die deutsche Boogie-Woogie-Szene bringen. Sängerin Alicia Emmi Berg und Pianist Niels von der Leyen präsentieren Rhythm & Blues der Fünziger- und Sechzigerjahre mit einem neuen und einzigartigen Sound – elegant, glamourös, funky und sexy.

Sängerin Alicia Emmi Berg und Pianist Nils von der Leyen unterstützen Alexander Hartmann beim Gastspiel auf dem Gutshof. Quelle: Catrin Wolf

Alicia Emmi Berg könnte man als Rhythm-and-Blues-Königin bezeichnen. Mit ihrer Stimme führt sie das Publikum durch das Abendprogramm. Sie sammelte bereits Erfahrungen durch Auftritte in der Berliner Philharmonie und im Friedrichsstadtpalast. Auch dem Fernsehpublikum konnte sie sich schon präsentieren – und zwar in der Castingshow „ The Voice of Germany“. Niels von der Leyen zählt als Aufsteiger innerhalb der Generation der jungen Boogie-Woogie-Pianisten. Er konnte bereits Auftritte mit Axel Zwingenberger und Vince Weber genießen.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen

Alexander Hartmann tourt international mit verschiedenen Bands und Musikern. Er organisiert Konzertreihen in Niedersachsen und Bayern. Seine Erfahrungen gibt er an Musikschulen und Unis weiter.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

So war das Hoffest auf dem Adolphshof.

Von Achim Gückel