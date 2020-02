Hämelerwald

Der Schachclub (SC) Hämelerwald ist ein relativ junger und kleiner, aber finanziell sehr gut gepolsterter Verein: Er profitiert von den jährlichen Zahlungen einer Stiftung, die die Witwe eines früheren Vorsitzenden gegründet hat. Die Heinrich-Behrens-Stiftung wird von der Stadt Lehrte verwaltet, die erst jetzt mit erheblicher Verspätung die Eröffnungsbilanz in ihren Haushalt aufnimmt.

Heinrich Behrens zählte 1947 zu den Gründungsmitgliedern des SC und war viele Jahre dessen Vorsitzender. Außerdem war er in der Kommunalpolitik engagiert, wofür er das Bundesverdienstkreuz erhielt. Beruflich stieg er bei den Stadtwerken Peine bis zum Abteilungsleiter auf, wie sich sein damaliger Freund und Nachfolger als SC-Vorsitzender, Karl Nispel, erinnert. Zu Geld kam Behrens, als Hämelerwald immer mehr wuchs und er einigen Grundbesitz der ehemaligen Landwirtsfamilie verkaufen beziehungsweise verpachten konnte. So steht beispielsweise die evangelische Kirche auf einem ehemaligen Behrens-Grundstück.

Dem Ort, dem Sport und dem Verein verbunden

Zum Teil errichtete der Schach-Enthusiast auch selbst Häuser, aus deren Mietzahlungen sich nach seinem Tod die Einnahmen seiner Witwe speisten. Das Geld floss so reichlich, dass sich Martha Behrens Ende 2000 entschloss, eine Stiftung zu gründen, deren einziger Zweck es ist, den SC Hämelerwald zu fördern. Heinrich Behrens habe sich dem Ort Hämelerwald, dem Schachsport und speziell dem SC sehr verbunden gefühlt“, sagt Christian Garlisch, seit 2017 Vorsitzender des Vereins. Das habe seine Witwe würdigen wollen.

Die Stiftung startete mit 20.000 D-Mark, doch mithilfe ständiger Aufstockungen beläuft sich das Kapital inzwischen auf 500.000 Euro. Dessen Zinserträge für einen knapp 70 Mitglieder zählenden Verein auszugeben, erweise sich „manchmal als Herausforderung“, räumt Garlisch ein. Sie machen inzwischen den Hauptteil der Einnahmen von rund 10.000 Euro aus. Die Mitgliedsbeiträge stagnieren dagegen seit Jahren bei jährlich 40 Euro für Erwachsene und 13 Euro für Jugendliche.

Bei Anlagen gilt „Sicherheit vor Ertrag“

Ausgegeben wird das Geld laut Garlisch unter anderem für die Beiträge an den Landesverband oder die Miete an die evangelische Gemeinde, in deren Begegnungszentrum der SC über einen Raum für seine wöchentlichen Trainingstermine und die Ligaspiele verfügt. Außerdem wurden kürzlich neue Tische und Stühle angeschafft. Der Verein veranstaltet Jugendturniere ohne Startgeld und sponsert Vereinsfahrten sowie die Fahrten zu Auswärtsspielen.

Das Stiftungsgeld sei natürlich ein Glücksfall für den Verein, bestätigt der Vorsitzende. Aber es berge auch Gefahren, denn „inzwischen ist es fester Bestandteil unserer Kalkulation“. Wenn die Zahlungen eines Tages ausblieben, müssten vermutlich die Mitgliedsbeiträge erhöht werden.

Damit das nicht passiert hat der Stiftungsrat – er besteht laut Satzung aus dem Bürgermeister sowie dem Vorsitzenden und dem Kassenwart des Vereins – jetzt eine Anlagerichtlinie beschlossen. Sie regelt, in welchem Umfang in die unterschiedlichen Anlagen von Aktien über Fonds bis zu Termingeldern investiert werden darf. Grundsatz ist dabei „Sicherheit vor Ertrag“.

Lesen Sie auch

Der Schachclub Lehrte ist schon 100 Jahre alt

Von Thomas Böger