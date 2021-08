Lehrte

Während viele ihrer Mitschüler nach dem jüngst bestandenen Abitur einen Freiwilligendienst absolvieren, als Au Pair ins Ausland gehen oder erste Arbeitserfahrungen sammeln, schlägt Lara Schulze einen völlig anderen Weg ein: Die 19-jährige Lehrterin legt ein „Schach-Jahr“ ein. Bevor sie mit dem Studium beginnt, möchte die Schach-Leistungssportlerin sich in den kommenden Monaten voll und ganz dem Schachprofisport widmen. Sie will noch mehr trainieren, als sie es ohnehin schon tut, und bei möglichst vielen Turnieren antreten.

Von ihren Turnieren in aller Welt hat Lara Schulze etliche Schachspiele mitgebracht - jenes aus Südafrika gehört zu ihren Lieblingsbrettern. Quelle: Katja Eggers

Und die sind eng getaktet und reichen vom German Masters in Magdeburg, dem Großen Turnier in Heidelberg über die Frauen-Europameisterschaft in Rumänien bis hin zu Turnieren in Berlin, Frankfurt, Schwäbisch Gmünd und am Gardasee. In der Schulzeit am Lehrter Gymnasium hat Lara täglich drei Stunden trainiert. In ihrem Schachjahr stockt sie auf bis zu sieben Stunden auf. Zweimal wöchentlich bekommt sie Online-Unterricht von Profis aus Hamburg und Bremen. Darüber hinaus trainiert sie allein mit Büchern und am Computer, studiert Gegner, löst Taktikaufgaben, lernt Spielzüge auswendig.

Längste Partie dauerte sieben Stunden

„Im Schach ist jede Partie anders, man muss kreativ werden, sich immer neue Pläne überlegen“, erklärt Lara. Wie andere Hochleistungssportler hält sich die 19-Jährige körperlich und geistig fit und achtet darauf, dass sie während der Turniere ausreichend Schlaf bekommt, genügend trinkt und nicht zu viel isst. „Meine längste Partie hat mal sieben Stunden gedauert, da muss man sich echt lange konzentrieren“, erklärt Lara. Zum Ausgleich geht sie im Wald spazieren, unternimmt Fahrradtouren und spielt im Garten Tischtennis.

Immer mit dabei: Die Glückskugelschreiber und der hellblaue Kuschel-Kolibri. Das Schachbrett und die dazugehörigen Figuren im Hintergrund hat Lara von einem ihrer weltweiten Turniere mitgebracht. Quelle: Katja Eggers

Mit Schachspielen angefangen hat Lara als Achtjährige. Weil sie sich in den Herbstferien den Fuß gebrochen hatte, suchte sie damals eine Beschäftigung, die auch im Sitzen möglich war. Erlernt hat sie das königliche Brettspiel beim Schachklub Lehrte. Seit sie elf ist betreibt Lara Schach als Leistungssport, mit zwölf wurde sie zum ersten Mal Deutsche Meisterin. Als Maskottchen hatte sie schon damals bei Turnieren stets einen hellblauen Kuschel-Kolibri neben dem Brett sitzen. Das Plüschtier begleitet sie bis heute – genauso wie die beiden Glücksstifte.

Lara spielt jetzt auch in der Herren-Bundesliga

Mittlerweile ist Lara fünffache Deutsche Jugendmeisterin und Deutsche Vizemeisterin der Frauen 2019, hat an sieben Jugendweltmeisterschaften in Südafrika, Griechenland, Russland, Uruguay und Indien teilgenommen und in den vergangenen drei Jahren jeweils eine Top Ten-Platzierung erreicht. Darüber hinaus darf sie sich EU-Meisterin 2016 und Deutsche Frauen-Vize-Meisterin 2019 nennen.

Seit Anfang 2020 gehört die junge Lehrterin sogar zur Frauen-Nationalmannschaft und ist noch im gleichen Jahr für Deutschland bei der Online-Olympiade angetreten. In der Frauen-Bundesliga spielt sie seit 2015, ab dieser Saison darf sie wegen ihrer herausragenden Leistung auch in der Herrenbundesliga mitmischen. Um dort einsteigen zu können, ist sie vom Lehrter Schachklub zu Werder Bremen gewechselt. Der Verein fördert ihr Schachjahr finanziell ebenso wie der Deutsche Schachbund.

Nach dem Schachjahr folgt ein Studium

Ein wenig eigenes Geld verdient sich Lara mit Online-Schachtraining. Sie hat sieben, meist erwachsene, Schüler. Aber auch der Nachwuchs liegt der Lehrterin am Herzen. Bei der Aktion „Faszination Schach“ versucht sie zusammen mit einem Großmeister Kinder für das Schachspielen zu begeistern. Darüber hinaus lässt sie die interessierte Öffentlichkeit auf Instagram (@schlumpfine2105) und in einem Blog an ihrem Schachleben teilhaben und streamt zudem wöchentlich auf dem dem Twitch-Kanal „Frauenschachexperten“ Lehrreiches und Lieblingsspiele.

Die Pläne für die Zeit nach dem Schachjahr stehen bereits: Lara wird in Hannover Geschichte und Deutsch auf Master studieren. Eine berufliche Karriere als Profischachspielerin ist ihr dann doch zu unsicher. Großmeisterin möchte sie aber trotzdem irgendwann werden – und damit den höchsten vom Weltschachbund FIDE verliehenen Titel für Turnierschachspieler verliehen bekommen.

Von Katja Eggers