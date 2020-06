Ahlten

Auch der Schadstoffgutachter hat nun grünes Licht für die Erweiterung der Grundschule in Ahlten gegeben. Martin Brinkkötter von der Ingenieurgesellschaft Mull & Partner aus Hannover hat die Ergebnisse einer Überprüfung der Bausubstanz des gesamten vorhandenen Gebäudekomplexes in einer Sitzung des Ortsrates Ahlten vorgestellt. Das umfangreiche Gutachten sollte vor allem die Fragen klären, ob der Altbau überhaupt noch wirtschaftlich ist und der geplante Erweiterungsbau direkt an den Altbau andocken kann, ohne dass eine Kontamination durch Schadstoffe zu befürchten ist. „Ein Anbau ist ohne weitere Einschränkungen möglich“, erklärte Brinkkötter den Ortspolitikern. Das Gutachten listet jedoch eine ganze Reihe von Schadstoffen auf.

In den Deckenplatten steckt Glaswolle

Beispielsweise entdeckten die Fachleute Asbest in Rippenheizkörpern, in alten Brandschutzklappen, in Teerpappen und in der Deckenverkleidung. Glaswolle tauchte unter anderem in Akustikdeckenplatten, Rohrisolierungen und in der Dachdämmung der Schule auf. Aldehyde wurden derweil nicht gefunden. Dafür machte der Gutachter aber Polychlorierte Biphenyle (PCB) in Fugen und Stahlträgerbeschichtungen aus.

In zwei Bereichen wurden bei Raumluftmessungen sogenannte Vorsorgewerte leicht überschritten, und zwar im Erdgeschoss vor Raum 9 und im Flur vor der Bücherei. Dort soll im Sommer noch einmal gemessen werden. Geraldine Bach vom städtischen Fachdienst Gebäudewirtschaft betonte im Ortsrat, dass man die Grundschule im Rahmen eines Monitorings im Auge behalten und regelmäßige Kontrollmessungen machen werde. Brinkkötter empfahl zudem, höher belastete Fugenmasse zu entfernen, was in großen Teilen der Schule auch schon passiert sei.

Nutzer sind derzeit nicht gefährdet

Alles in allem stellte der Gutachter der Grundschule aber ein positives Attest aus. Sie sei ohne Bedenken nutzbar, die aufgeführten Schadstoffe seien für Gebäude wie aus dem Jahr 1963 stammende Ahltener Grundschule seinerzeit durchaus üblich gewesen. „Eine Nutzergefährdung besteht derzeit nicht“, betonte Brinkkötter. Einen unmittelbaren Sanierungsbedarf sieht der Sachverständige ebenfalls nicht.

Für den Ortsrat waren nach dem Vortrag des Fachmanns aber dennoch Fragen offengeblieben. CDU-Sprecher Michael Wolbers erklärte zwar, dass ihn die Tatsache, dass der Anbau nun andocken dürfe, mit Freude erfülle. Die Frage, ob der Altbau noch wirtschaftlich sei, blieb für ihn jedoch unbeantwortet.

Kriechkeller wurde nicht untersucht

Kritisch äußerte sich auch Jens Landschoof ( CDU): „Unter dem Strich sagt das Gutachten jetzt also aus, dass wir unsere Kinder nur so stark belasten, wie es erlaubt ist, und dass wir sie schädigen, aber das okay ist.“

Ahltens Ortsbürgermeisterin Heike Koehler ( CDU) vermisste in den Ausführungen den in der Vergangenheit viel diskutierten Kriechkeller und die Messungen einer Belastung mit Schimmelpilzen. Brinkkötter räumte ein, diese Werte von Büros übernommen zu haben, die in der Vergangenheit gemessen hatten. „Der feuchte Keller wird nicht genutzt und war für uns kein reines Schadstoffthema“, erklärte der Sachverständige. Geraldine Bach versprach später, den Gutachter noch einmal auf den Kriechkeller ansetzen zu wollen.

SPD mahnt zur Zügigkeit

Ahltens stellvertretender Ortsbürgermeister Timo Bönig ( SPD) mahnte, mit dem Schulanbau nun zügig zu beginnen. „Es muss jetzt auch irgendwann mal losgehen“, betonte er. Schließlich stiegen die Baukosten stetig, während Schüler und Lehrer warteten.

Bach entgegnete, dass ihr ursprünglicher Entwurf für den Schulanbau überarbeitet werden musste, weil der Ortsrat noch zusätzliche Wünsche hatte. Das habe für Verzögerungen gesorgt. Weil die Lokalpolitiker die Mensa im künftigen Neubau für ihre Sitzungen nutzen möchten, muss über Stauraum für Tische und Bänke nachgedacht werden. Darüber hinaus wünschte sich der Ortsrat für den Neubau eine eigene Toilettenanlage, damit die Kinder nicht den weiten Weg von der Mensa bis in den Altbau machen müssen.

Architekturbüro will nach den Ferien Entwurf vorlegen

Für die Erweiterung ist ein Anbau am nördlichen Gebäudeflügel der Grundschule geplant. Es soll zwei Unterrichtsräume, einen Differenzierungs- und einen Besprechungsraum sowie eine Mensa mit Speisesaal und Küche geben. Für Inklusionskinder sind ein Aufzug und eine Rampe vom Schulhof vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten betragen etwa 2 Millionen Euro. Nach den Sommerferien will das Architektenbüro Akzente aus Hannover die Entwurfsplanung vorlegen. „Dafür haben wir jetzt den Startschuss bekommen“, sagte Projektleiter Matthias Duszat im Ortsrat.

Von Katja Eggers