Lehrte

Das Stück von Daniel Kehlmann trägt den Namen „Heilig Abend“. Aber die einzige Reminiszenz an die Weihnachtszeit ist ein Schokoladenweihnachtsmann auf der Bühne des Kurt-Hirschfeld Forums. Ganz verschämt steht die in Staniol verpackte Figur am Rand des Handwaschbeckens im Hintergrund und ist Zeuge des hochbrisanten Wortduells, das sich die Philosophieprofessorin Judith (Jaqueline Macaulay) und der Verhörspezialist Thomas (Wanja Mues) dort liefern.

In einer Stunde Echtzeit muss Thomas herausfinden, ob Judith mit ihrem Ex-Mann einen terroristischen Anschlag um Mitternacht plant. Dabei bewegen sich die Protagonisten auf Augenhöhe. Die Spannung zu halten und dabei die starken argumentativen Texte lebendig werden zu lassen, ist eine echte Herausforderung in diesem Kammerspiel.

Sprunghafte Emotionalität und leise Verunsicherung

Mues stellt sich dieser mit Emotionalität, die sich sprunghaft äußert. Der kühle, in grau gekleidete Mann, spielt gnadenlos mit Distanz und Nähe. Er springt plötzlich auf, schreit und gestikuliert wild, um dann wieder völlig ruhig, sich ganz dicht an seine Gegenspielerin zu setzen. Diese bleibt distanziert, spielt mit leiser Verunsicherung und verbaler Überlegenheit und fährt mit logisch durchdachten Fragen gezielte Angriffe.

In all diesem Geschehen stellt sich vor allem aber die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Wie weit darf der Staat in die Grundrechte eingreifen um die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten? So fragt Judith, wann sie mit diesem Dialog denn endlich fertig seien, worauf Thomas antwortet, erst wenn die Bombe entschärft sei. Judith entgegnet, das es keine Bombe gebe. Dann brauche sie auch keinen Anwalt, reagiert Thomas. Doch Judith beharrt, genau das sei ihr gutes Recht. „Ich habe auch Rechte. Zum Beispiel das Recht, ihre Rechte hinten anzustellen, wenn Gefahr im Verzug ist“, lautet schließlich die Antwort des Verhörspezialisten.

Viel Beifall für ein tiefsinniges Schauspiel

Die Fragen aber von Judith in der Rolle der Philosophieprofessorin bleiben in diesem tiefsinnigen Schauspiel unbequem. Was, wenn das System, in dem sie leben, nicht das beste System ist? Was, wenn es eigentlich ein grausames System ist, das die Menschen ausbeutet und sie in Angst und Unwissenheit hält und sich im Augenblick sogar vom Anschein der Demokratie verabschiedet?

Es ist eine großartige schauspielerische Leistung, welche die beiden Protagonisten an diesem Abend im Lehrter Forum abliefern. Sie ernten viel Beifall. Und dem Publikum bleibt anschließend viel zum Nachdenken.

Von Susanne Hanke