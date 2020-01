Hämelerwald

Es hatte sich offenbar schon auf der Zugfahrt angekündigt: Auf dem Heimweg von Lehrte nach Hämelerwald ist ein 22-Jähriger in der Nacht zum Sonnabend, 28. Dezember, mit zwei anderen jungen Männern in Streit geraten. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte hat das Duo den Lehrter dann verfolgt, als er gegen 1.30 Uhr am Bahnhof in Hämelerwald ausstieg. An der Sternstraße griffen die bislang Unbekannten den 22-Jährigen dann an und brachten ihn zunächst zu Fall. Anschließend schlugen sie ihm ins Gesicht, wobei das Opfer am linken Auge und an der Wange verletzt wurde. Als die beiden Schläger kurz von ihm abließen, konnte der 22-Jährige fliehen.

Für die beiden Täter gibt es eine Personenbeschreibung: Beide sollen etwa 23 Jahre alt sein, einer von ihnen war rund 1,80 Meter groß und schlank sowie mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Der zweite Mann war circa 1,75 Meter groß und wurde als leicht muskulös beschrieben. Er hatte dunkle Haare und trug einen Vollbart, sein Gesicht war schmal. Bekleidet war er mit einem roten Kapuzenpullover mit weißen Kordeln.

Mögliche Zeugen der Attacke werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 32) 82 70 auf der Lehrter Wache zu melden.

Von Oliver Kühn