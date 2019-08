Hämelerwald

Nach dem Gewaltausbruch auf dem Lehrter Schützenfest ist es nun auch beim Schützenfest in Hämelerwald zu einer Schlägerei gekommen. Zwei angetrunkene Männer sind auf dem Schützenplatz am Riedweg in der Nacht zum Sonnabend gegen 4.25 Uhr in Streit geraten und aufeinander losgegangen. Dabei hat ein 22-Jähriger seinem 24 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust dermaßen ins Gesicht geschlagen, dass das Opfer nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte mit einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei berichtet. Der 22-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. Nachdem seine Personalien festgestellt wurden, durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Eine Blutprobe wurde nicht entnommen.

Obwohl es schon Zeugen gibt, die eine Aussage gemacht haben, können sich weitere Zeugen unter Telefon (0 51 32) 82 70 bei der Wache melden.

Von Oliver Kühn