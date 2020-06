Sehnde/Ahlten

Vor zwei Jahren hatten Mitglieder der Ortsgruppe Sehnde des Hannoverschen Vogelschutzvereins einen Brutkasten für Schleiereulen in Ahlten angebracht. Bei einer Kontrollfahrt stellte Mitglied Wilfried Brauns nun fest, dass dort sechs Jungvögel, sogenannte Pullys, geschlüpft sind. „Das ist das erste Mal, seitdem ich dabei bin, dass in Ahlten Schleiereulen brüten“, sagt der Experte, der sich seit rund 40 Jahren in der Region für den Naturschutz einsetzt.

Schleiereulen fressen jede Nacht bis zu sieben Mäuse

Bei seiner ersten Erkundungstour stellte Brauns, der auch Mitglied des Naturschutzbundes ( Nabu) ist, fest, dass die Schleiereulen in diesem Jahr allerdings etwas spät dran sind mit dem Brüten. Etwa zwei bis drei Wochen betrage die Verzögerung im Vergleich zum Vorjahr. „Das mag daran liegen, dass der hohe Mäusebestand aus 2019 teilweise nicht mehr vorhanden ist.“ Sechs bis sieben Mäuse fressen Jungtiere pro Nacht. 20 bis 25 Eier hatten die Vogelschützer bislang im Raum Sehnde und Lehrte entdeckt. „Wir haben aber noch nicht alle 30 Standorte von Nistkästen angefahren“, so Brauns. In Wassel entdeckte er sieben Eier, in Lehrte drei.

Sieben Eier befinden sich im Schleiereulennistkasten in Wassel. Quelle: Privat

Seiner Einschätzung nach sind etwa die Hälfte der Standorte davon bewohnt. Allerdings ziehen die Nistkästen nicht nur Schleiereulen an. „Es gibt jedes Jahr einen Kampf mit Turmfalken. Die sind ziemlich aggressiv“, sagt Brauns. In Sehnde wurden auch schon nistende Dohlen in einem Bau entdeckt. „Die Kästen sind für verschiedene Gäste interessant“, sagt der Experte mit einem Lachen.

Eule stirbt nach Zusammenprall mit Zug

Brauns und seine knapp 30 Mitstreiter sind noch immer bemüht, mehr über die Wanderung von Schleiereulen zu erfahren. „Einige legen weite Strecken zurück, andere bleiben in der Nähe“, berichtet Brauns. Ein Tier, das vergangenes Jahr in Bilm beringt wurde, ist nun in Ahlten als Elternteil im Einsatz für die Jungtiere. Einen weiten Weg hatte eine Eule zurückgelegt – allerdings wurde ihr das zum Verhängnis. Ein Altvogel, der 2019 in Rötzum im Landkreis Peine beringt wurde, wurde nach einem Zusammenprall mit einem Zug tot in den Niederlanden gefunden, wie die zuständige Vogelwarte Helgoland berichtete.

Mehr als die Hälfte überlebt das erste Jahr nicht

Mehr als die Hälfte der Jungtiere überleben das erste Jahr nach dem Schlüpfen nicht. „Die Winter sind zum Glück nicht mehr so streng. Trotzdem ist es schwierig, ausreichend Nahrung zu finden“, erklärt Brauns. Früher sei Getreide in Wintern in Scheunen gelagert worden, das habe Mäuse angelockt. So sei es den Schleiereulen möglich gewesen, ausreichend Nahrung zu finden. „Jetzt müssen sie draußen ihr Futter finden.“

Jungtiere sollen zügig beringt werden

In den nächsten Wochen werden die Mitglieder des Vogelschutzvereins weiter intensiv die Entwicklungen in den Kästen beobachten. Schon die Jungtiere sollen beringt werden, um in Zukunft noch mehr über das Verhalten zu erfahren. Die Tätigkeit darf nur ein Experte mit einem entsprechenden Schein durchführen.

