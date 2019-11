Ahlten/Hämelerwald

Seit Jahren gibt es Debatten über die Park-and-ride-Anlagen an den Bahnhöfen in Ahlten und Hämelerwald. Sie seien hoffnungslos überlastet und es müssten Erweiterungen oder neue Tarifzonen her, heißt es. Jetzt heizt der Vorsitzende der CDU-Regionsfraktion, Bernward Schlossarek aus Lehrte, die Diskussionen neu an. Er fordert für die Anlage in Ahlten einen schnellen Ausbau. Für jene in Hämelerwald hat er von der Regionsverwaltung eine Antwort bekommen, die ihn irritiert. Die Parkplätze seien dort noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet.

Zur Park-and-rde-Anlage am Ahltener Bahnhof hatte Schlossarek im September eine Anfrage an die Regionsverwaltung gestellt. Er wollte unter anderem wissen, wie es mit der Belastung aussieht und wie weit Pläne für eine Erweiterung gediehen sind. Jetzt gab es die Antworten. Demnach sind die 53 Parkplätze für Autos zu nahezu 100 Prozent ausgelastet. Man sei „offenbar an die Kapazitätsgrenze gekommen“. Der öffentliche Personennahverkehr verzeichne stetig Zuwächse, diese Entwicklung werde sich fortsetzen. Daher habe man auch im Jahr 2013 schon die Anzahl der Fahrradstellplätze erhöht.

Grundstück für Erweiterung wäre vorhanden

Um die Situation am Ahltener Bahnhof zu verbessern, sei bereits ein angrenzendes städtisches Grundstück für eine Erweiterung der Park-and-ride-Anlage in Auge gefasst worden. Sowohl Stadt als auch Region sähen den Bedarf für eine Erweiterung. Trotzdem gestaltet sich die Sache schwierig. Denn eine sogenannte angebotsorientierte Erweiterung der Parkplätze werde „vom Fördermittelgeber wenig unterstützt“, heißt es in dem Papier der Regionsverwaltung. Außerdem sei die infrage kommende Fläche für eine Ausgleichsmaßnahme vorgesehen – also zur Begrünung als Ersatz für anderswo bei einem Bauprojekt versiegelte Flächen. Und einen Antrag auf Fördergeld könne es ohnehin frühestens im kommenden Jahr geben.

Schlossarek drängt trotzdem. „Wenn wir die Verkehrswende schaffen wollen, müssen wir dynamischer und effektiver werden“, fordert er und plädiert dafür, „möglichst viele“ Parkplätze zu schaffen. Auch mit dem Tempo, in dem die Region Bauprojekte umsetze, sei er nicht zufrieden, kritisiert Schlossarek. Parkplätze an den Bahnhöfen im Umland Hannovers müssten endlich „groß gedacht werden“, sonst funktionierten weder die Verkehrswende noch das Erreichen von Klimaschutzzielen.

Forderung: Über neuen Tarifverbund reden

In Hämelerwald hatte sich unlängst der Ortsrat über die Parkplatzsituation am Bahnhof beschwert. Dort seien unter anderem Autofahrer aus dem Landkreis Peine, die die günstigen Pendlertarife ab Hämelerwald nutzen wollten, die Auslöser für teils chaotische Zustände. Man wolle „nicht der Parkplatz von Peine werden“, schimpften die Dorfpolitiker. Schlossarek forderte daraufhin, der Großraumverkehr Hannover (GVH) und der Landkreis Peine mögen über einen Verkehrsverbund reden und über eine Aufnahme der Bahnhöfe in Vöhrum und Peine in den GVH-Tarifverbund sprechen sowie die Kosten dafür ermitteln.

Entsprechende Gespräche gab es in den vergangenen Jahren keine, teilt die Region nun mit. Die Bahnhöfe in Vöhrum und Peine fielen auch nicht in den Zuständigkeitsbereich der Region Hannover. Will heißen: Der Landkreis Peine müsste die Initiative ergreifen.

Region: Parkplätze in Hämelerwald nicht ausgelastet

Auf Schlossareks Anregung, mehr Parkplätze in Hämelerwald zu schaffen, gibt die Regionsverwaltung indessen eine nicht nur für den Christdemokraten verblüffende Antwort. Die neue Park-and-ride-Anlage an der Sternstraße mit ihren 117 Plätzen sei noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet. Daher liege der Schwerpunkt erst einmal auf dem Ausbau von Fahrradstellplätzen. Pendler sollten so zum Umstieg auf das Fahrrad motiviert werden.

Die Situation in Hämelerwald: Die Parkplätze direkt südlich des Bahnhofs sind tagsüber stets ausgelastet. Anders sieht es mit dem neuen Parkplatz an der Sternstraße aus, wo es laut Regionsverwaltung noch keine 100-prozentige Auslastung gibt. Quelle: Achim Gückel

Zielführend findet Schlossarek diese Herangehensweise nicht. Denn der Einzugsbereich des Bahnhofs in Hämelerwald sei enorm, viele Pendler seien darauf angewiesen, mit dem Auto dorthin zu kommen. Mithin gebe es in der gesamten Region auf 63 Park-and-ride-Plätzen nur rund 7000 Stellplätze für Autos. Das sei angesichts von rund 170.000 Pendlern in der Region, von denen allein gut 96.000 die Landeshauptstadt ansteuerten, sehr wenig.

