Lehrte

In der von den Maltesern betreuten Imfpstation an der Zuckerpassage holen sich im Schnitt etwa 200 Menschen pro Öffnungstag ihren schützenden Piks gegen das Coronavirus ab. Das geht aus einer Statistik des Gesundheitsamtes bei der Region Hannover hervor. Laut Sprecher Christoph Borschel wurden in den früheren Zeitungsräumen am Bödecker-Platz bis inklusive Dienstag dieser Woche exakt 4966 Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen vorgenommen. Mittlerweile dürfte die Anzahl deutlich über die Marke von 5000 gestiegen sein.

Schlangen zu Beginn

Während in den Tagen nach der Eröffnung der von Region und Stadt Lehrte organisierten Impfstation am 6. Dezember die Gäste teilweise in langen Schlangen warten mussten, hat der Andrang mittlerweile etwas nachgelassen. Es gebe aber einen stetigen Zulauf, sagt eine Mitarbeiterin der Malteser.

Die Impfstation an der Zuckerpassage hat weiterhin montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zur Impfung müssen der Impfausweis und ein gültiges Ausweisdokument, also Reisepass oder Personalausweis, mitgebracht werden. Darüber hinaus empfiehlt es sich, das Aufklärungsblatt sowie den Anamnesebogen bereits ausgefüllt mitzubringen. Zu finden sind beide unter anderem auf der Internetseite der Stadt Lehrte (www.lehrte.de).

Im DRK-Schnelltestzentrum in den Räumen des ehemaligen Restaurants Classico an der Bahnhofstraße sind Impfungen dienstags von 18 bis 22 Uhr möglich. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige. Auch dort ist keine Anmeldung nötig.

Von Achim Gückel