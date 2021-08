Arpke

Kennen Sie Braunscheig? Oder vielleicht Olfsburg? Und waren Sie schon einmal in Großburgedel? Wohl kaum. Denn in allen drei Ortsbezeichnungen fehlt – unschwer erkennbar – an entscheidender Stelle ein w. Und so ein nicht vorhandenes w kann hartnäckig sein. In Arpke am Dorfteich zum Beispiel fehlt es schon seit geraumer Zeit. Auf einem Schild wird dort Radfahrern die Entfernung in ein Nachbardorf genannt: 6,9 Kilometer sind es nach Schüblingsen in der Gemeinde Uetze. Ja, wer hat denn da das w unterschlagen?

Tatsächlich haben schon viele Passanten am Teich über den fehlerhaften Wegweiser geschmunzelt. Immerhin ist der Ortsname Schwüblingsen dort konsequent auf beiden Seiten des Schildes falsch geschrieben. Doch bleiben soll das so nicht, versichert die Lehrter Stadtverwaltung. „Es wird jetzt ein neues Schild bestellt“, sagt Sprecherin Lilian Appel. Da habe wohl „irgendjemand nicht richtig aufgepasst“, als das Schild montiert wurde.

Fehler auf Wegweisern gab es schon öfter

Schreibfehler auf Radwegweisern hat es in Lehrte schon mehrfach gegeben. An der Bahnhofstraße in der Kernstadt wurde jahrelang der Weg nach Algise gewiesen. Gemeint war Aligse. Und auch von Groß Kolshorn war dort zu lesen. Doch das gibt es gar nicht, sondern nur Kolshorn und Klein Kolshorn.

Wer nun meint, Schwüblingsen buchstabiere sich aber auch recht sperrig, und da könne man schon mal einen Buchstaben vergessen, dem sei gesagt: In der ersten urkundlichen Erwähnung anno 1053 wurde das Dorf als Suitbaldigehusun bezeichnet. Kein w drin, aber wahrlich ein Zungenbrecher.

Von Achim Gückel