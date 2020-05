Lehrte

Am Wochenende ist es am Gebäude der Integrierten Gesamtschule an der Südstraße in Lehrte zu Sachbeschädigungen gekommen. Nach Angaben der Polizei haben Unbekannte dort mehrere Fenster sowie die Verglasung von zwei Ausgangstüren demoliert. Da es sich um punktuelle Schäden handelt, meinen die Ermittler, dass möglicherweise mit einer Zwille geschossen wurde.

Darüber hinaus gab es am Dienstagmorgen die Meldung, dass auch an der Sporthalle Fenster beschädigt wurden. Auch dort deutet alles auf den Beschuss mit einer Zwille hin, heißt es. Zur Schadenshöhe gibt es bislang keine genauen Angaben. Auch Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor. Das Kommissariat in Lehrte ist unter Telefon (05132) 8270 zu erreichen.

Von Achim Gückel