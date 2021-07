Lehrte

Die Lehrter müssen in diesem Jahr erneut ohne Schützenfest auskommen. Das Schützencollegium der Stadt hatte die beliebte Sause wegen Corona schon im April abgesagt. Wie schon im Vorjahr wollen Schützen-Corps und Bürgerschützengesellschaft aber wenigstens coronakonforme Alternativen anbieten. „Wir können leider nicht zusammen feiern, haben uns aber Aktionen auf den jeweiligen Vereinsgeländen überlegt“, kündigte Collegiumssprecher Claus Reimann an.

Eigentlich hatten die Schützen ihr Gemeinschaftsfest für den Zeitraum von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, vorgesehen. Jetzt haben die beiden Vereine der Kernstadt separate Programme erarbeitet und können dafür jeweils rund 100 Personen bei sich begrüßen.

Bürgerschützen bitten zum Familientag

Die Bürgerschützen bieten am Sonnabend, 31. Juli, nun einen Familientag an, der auch offen für Gäste ist. Auf dem Vereinsgelände am Hohnhorstweg 8 geht es ab 14 Uhr los mit Ehrungen und der Bekanntgabe der Preisträger der internen Vereinsmeisterschaft. Die Jungschützen schießen zudem eine Schülerscheibe und einen Lichtpunktbesten aus. „Könige wird es in diesem Jahr leider nicht geben“, sagte Reimann. Für Kinder sind Spiele geplant. Schon vormittags fahren die Jagdhornbläser der Bürgerschützen in einem geschmückten Wagen zu den Altenheimen Rosemarie-Nieschlag-Haus und Gloria-Park, um dort Ständchen zu geben.

Schützen-Corps schießt wieder Corona-Orden aus

Das Schützen-Corps hat derweil schießsportliche Veranstaltungen geplant. Am Freitag, 30. Juli, findet auf der Vereinsanlage am Hohnhorstweg 24 von 16.30 bis 18 Uhr ein Kleinkaliber (KK)-Schießen mit anschließender Bekanntgabe der Sieger und Platzierten statt. Danach gibt es ein gemeinsames Essen. Bereits morgens um 8 Uhr macht sich der Spielmannszug zum Wecken des Vorstands und der Ehrenmitglieder auf.

Lesen Sie auch: Konzert statt Zapfenstreich: So haben die Schützen Corona im Jahr 2020 getrotzt

Am Sonnabend, 31. Juli, geht es ab 15 Uhr auf der Vereinsanlage mit einem gemeinsamen KK-Schießen um den Corona-Orden weiter. Das Schützen-Corps knüpft damit an die Premiere vom Vorjahr an. Die Sieger und Platzierten werden unmittelbar nach dem Schießen bekannt gegeben. Um 17 Uhr wollen die Schützen dann ihre langjährigen Mitglieder ehren.

Zum zünftigen Frühschoppen für jedermann lädt das Schützen-Corps für Sonntag, 1. August, ein. Festwirt Peter Lindemann, der sonst das gemeinsame Lehrter Schützenfest betreut hätte, baut dafür auf dem Vereinsgelände einen Biergarten auf.

Festwirt plant Oktoberfest

Lindemann will vom 17. bis zum 19. September auf dem Lehrter Schützenplatz zudem ein Oktoberfest mit einem kleinen Vergnügungspark auf die Beine stellen. „Dabei werden wir ihn natürlich gern unterstützen“, betonte Reimann. Das Schützencollegium hat derweil bereits die Termine für das Schützenfest 2022 festgezurrt. Wenn alles gut geht, soll vom 28. bis zum 31. Juli wieder im großen Stil gefeiert werden.

Von Katja Eggers