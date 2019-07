Lehrte

Die ersten Fahrgeschäfte stehen schon auf dem Schützenplatz, die Schießwettbewerbe sind durch, die Preisträger stehen fest: Das Lehrter Schützenfest kann beginnen. Am Sonntagabend haben die beiden Lehrter Korporationen, die Bürgerschützen-Gesellschaft und das Schützen-Corps, nun auch ihre Majestäten bekanntgegeben. Die offizielle Proklamation geht am Donnerstag, 25. Juli, im Stadion über die Bühne. Kräftig gejubelt wurde am Sonntag aber schon bei beiden Vereinen.

Tosender Beifall bei den Bürgerschützen

Bei den Bürgerschützen brandete tosender Beifall auf, als Schützenchef Claus Reimann den König verkündete. Den begehrten Titel sicherte sich mit Uwe Kaddatz diesmal der zweite Vorsitzende. Er war gerade erst im Februar auf diesen Posten gewählt worden, wohnt eigentlich in Burgdorf, schießt aber schon lange in Lehrte. Kaddatz hatte es spannend gemacht. Er und Armin Chomanec hatten beide 46 Ring, am Ende entschied die bessere Schussfolge. „Der Titel fehlte mir noch“, sagte Kaddatz glücklich. In der Vergangenheit durfte er sich auch schon Landeskönig, Verbandskönig und Landesmeister nennen, aktuell ist er zudem Landesritter.

Königin Gabriele Bode ist indes Stadtkönigin 2017 gewesen. Sommerkönigin der Bürgerschützen war sie 1991 schon einmal. „Aber damals wurde noch nicht im Stadion proklamiert, das kann ich nun in diesem Jahr mitnehmen“, sagte sie strahlend. Ihr zur Seite stehen als Schülerbeste Gesa Lüders und als Lichtpunktbeste Rieke Molsen. Riekes Bruder Jannes darf sich Jungschützenkönig nennen.

Die Majestäten des Schützen-Corps: Schützenchef Florian Reetz (von links) freut sich mit Königin Reinhild Kuhlmann, der Kinderbesten Hanna Kuhlmann, Jungschützenkönig Marvin-Moe Jux und König Mark Achtmann. Quelle: Katja Eggers

Lautstarker Jubel beim Schützen-Corps

Beim Schützen-Corps gab es bei der Bekanntgabe der Majestäten durch Schützenchef Florian Reetz ebenfalls viel Applaus und lautstarke Jubelrufe. König wurde dort Mark Achtmann. Der hat seine ersten Schießsporterfahrungen eigentlich in der Bogensportabteilung gesammelt. Nach einer längeren Pause wechselte er in die Schützenabteilung, für ihn ist es die erste Königswürde im Schützen-Corps.

Königin Reinhild Kuhlmann ist derweil eine eifrige Sammlerin der Majestätentitel. 2012 errang sie beim Schützen-Coprs das erste Mal die Königswürde, 1998 war sie bereits Stadtkönigin. Jungschützenkönig Marvin-Moe Jux ist 19 Jahre alt und seit 2005 Mitglied im Verein. Er holte bereits 2016 und 2018 die Würde als Jungschützenkönig und feiert in diesem Jahr seinen dritten Titel. Jüngste im Bunde der Schützen-Corps-Majestäten ist Hanna Kuhlmann. Die Achtjährige freute sich diebisch, dass sie sich jetzt Kinderbeste nennen darf. „Das ist besser als Ferien“, sagte sie fröhlich.

Alle Majestäten werden am Donnerstag, 25. Juli, um 20 Uhr im Stadion am Pfingstanger proklamiert. Dort wird das 150. Lehrter Schützenfest auch offiziell eröffnet.

Von Katja Eggers