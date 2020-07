Lehrte

Die Lehrter Schützen lassen sich durch die Corona-Pandemie den Spaß nicht verderben und haben sich für dieses Jahr besondere Aktionen ausgedacht:. Die Mitglieder ringen bei einem Wettbewerb um den Corona-Orden und feiern anschließend ein Familienfest mit Musik.

„Das Sportschießen ist nun wieder erlaubt. Da haben wir relativ kurzfristig diesen Wettbewerb organisiert“, sagt Florian Reetz, Vorsitzender des Schützen-Corps Lehrte von 1875. Der Schießwettbewerb unter den Vereinsmitgliedern findet coronakonform am Sonnabend, 1. August, von 16 bis 18 Uhr auf der Schießsportanlage statt. Die Preisverleihung ist für 18.30 Uhr geplant. Dabei erhalten die ersten drei Plätze jeweils einen Corona-Orden.

Anzeige

Dieses Jahr ringen die Schützen um Corona-Orden. Quelle: Patricia Oswald-Kipper

Weitere HAZ+ Artikel

Schützen feiern Familienfeste

Die Absage des diesjährigen Schützen- und Volksfestes habe viele enttäuscht, sagt Claus Reimann von der Bürgerschützen-Gesellschaft Lehrte. Besonders die Schausteller und den langjährigen Festwirt habe es hart getroffen. „Die Absage ist sehr schade – vor allem vor dem Hintergrund, dass wir nun endlich wissen, dass uns der Schützenplatz erhalten bleibt“, sagt er. Für die Erweiterung des Gymnasiums stellte der Schützenplatz zunächst eine Planungsvariante dar, die bei der Lehrter Politik – wohl auch durch den Protest der Schützen – letztlich durchfiel.

Die Schützen wollen in diesem Sommer dennoch feiern und haben ihr Programm kurzfristig umgestrickt und den Corona-Regeln angepasst. „Denn wir wollen den Mitgliedern trotzdem etwas bieten“, sagt Reimann. So planen die beiden Vereine für Sonnabend, 1. August, ab 15 Uhr jeweils Familienfeste auf den beiden Vereinsgeländen. Dabei werden auch die Musiker der Schützen ein paar Stücke zum Besten geben – selbstverständlich coronakonform als Open Air und mit ausreichend Abstand.

Musiker spielen Platzkonzerte vor Seniorenheimen

Um die Schützenmitglieder auf die Feierlichkeiten aufmerksam zu machen, werden die Musiker schon am Sonnabendvormittag von 11 bis 12.30 Uhr durch die Stadt Lehrte ziehen. „Die Jagdhornbläser werden auf einem Ackerwagen durch die Stadt fahren“, kündigt Reimann an. Dabei dürfen sie wegen der Corona-Regeln allerdings nicht wie geplant ihre Instrumente erklingen lassen. Die Musiker werden aber an bestimmten Stellen – wie vor Seniorenheimen – anhalten und kleine Platzkonzerte spielen.

Der legendäre Zapfenstreich im Lehrter Stadion als Auftakt für das Lehrter Schützenfest muss in diesem Jahr ebenfalls wegen der Pandemie ausfallen. Stattdessen werde es am Donnerstagabend, 30. Juli, ab 19 Uhr eine öffentliche Übungseinheit des Musik- und Fanfarenzugs auf dem Schützenplatz geben, kündigt Schützenchef Reimann an. Auch dieses Ereignis soll coronakonform über die Bühne gehen.

Wahrscheinlich werde der Bereich um die Musiker mit Flatterband abgesperrt, um Abstände einzuhalten, meint Reimann. Er ist zufrieden mit der aktuellen Planung. „Das alles ist zwar kein Ersatz für unser Schützenfest – aber die Mitglieder freuen sich, dass es nun überhaupt etwas gibt.“

In 190 Jahren sind nur wenige Schützenfeste ausgefallen Seit fast 190 Jahren gibt es Aufzeichnungen über Schützenfeste in Lehrte. Laut Claus Reimann von den Bürgerschützen sei dabei noch nie ein Schützenfest wegen einer Epidemie oder einer Pandemie ausgefallen. Es habe nur kriegs- oder nachkriegsbedingte Absagen gegeben. Zudem seien Schützenfeste unter anderem 1879 wegen der Goldhochzeit von Kaiser Wilhelm I. sowie 1898 wegen ortspolitischer Querelen und 1923 aufgrund der Wirtschaftskrise ausgefallen, hat Reimann recherchiert. Die Pläne für das Schützen- und Volksfest im nächsten Jahr haben bereits begonnen. Es soll vom 29. Juli bis 1. August 2021 stattfinden. Noch in diesem Jahr lädt Reimann zu einem Ratsschießen ein. Die Veranstaltung ist für den 5. November geplant.

Von Patricia Oswald-Kipper