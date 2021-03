Lehrte

Der Termin steht, das Programm ist in Planung, und die Verträge mit Schaustellern und dem Festwirt sind bereits abgeschlossen – ob Lehrtes Schützenfest in diesem Jahr jedoch tatsächlich stattfinden kann, steht derzeit noch in den Sternen. „Alle möchten feiern, aber das hängt von der aktuellen Corona-Situation ab“, sagt Claus Reimann, Sprecher des Schützencollegiums der Stadt.

Nachdem Lehrtes Schützenfest schon 2020 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, peilen Bürgerschützen und Schützen-Corps für den Neustart ihres gemeinsamen Fests in diesem Jahr den 29. Juli bis 1. August an. „Aber alles aber nur unter Vorbehalt“, betont Reimann. Mit Blick auf die neuen Corona-Regeln hat er Bedenken. Weil sich die Inzidenzzahlen so schnell ändern und nach einem Absinken auch jederzeit wieder in die Höhe schnellen könnten, bereitet die Planung den Schützen derzeit enorme Schwierigkeiten.

Was wird aus den anderen großen Festen? Die Planungen für große Veranstaltungen und Feste sind für die Verantwortlichen wegen der Corona-Krise weiterhin schwierig. Während die für Ende April geplante lokale Wirtschaftsschau „Lehrte – meine Welt“ auf März 2022 verschoben und die für Ende Juni angedachte Lehrter Rocknacht abgesagt wurden, steht das Bluesfestival Anfang September noch auf der Kippe. Die Entscheidung soll laut Jens Veenhuis von den Bluesfreunden im Mai fallen. Den ursprünglich für den 21. März geplanten verkaufsoffene Sonntag samt Hobbykunstausstellung im Kurt-Hirschfeld-Forum und den verkaufsoffene Sonntag mit Parkhauslauf Mitte Mai hat das Stadtmarketing indes bereits abgesagt. An den verkaufsoffenen Sonntagen in der zweiten Jahreshälfte und auch am Weinfest Anfang August hält Stadtmarketing-Geschäftsführerin Sonja Truffel derweil noch fest. Für den Abend der Kleinkunst im Mai überlegt sich Truffel mehrere Optionen. „Das reicht von Absage bis zur Verlegung in den Sommer oder Herbst.“ Die DGB-Kundgebung auf dem Rathausplatz zum 1. Mai soll laut dem Ortsvorsitzenden Reinhard Nold indes stattfinden, allerdings in abgespeckter Form und nach dem Versammlungsrecht. „Wir denken an eine reine Kundgebung ohne Infostände, Bratwurst, Kinderspaß oder sonstiges Rahmenprogramm“, sagt Nold.

Collegium orientiert sich an Hannovers Schützenfest

Das Collegium will bis zum nächsten Treffen der Landeschefs am 22. März mit Entscheidungen warten und sich vor Ostern noch einmal beratschlagen. Das weitere Vorgehen hänge zudem davon ab, ob etwa das hannoversche Schützenfest steige. „Die sind Anfang Juli an der Reihe, da können wir uns ein wenig dran orientieren – wenn Hannover absagt, werden wir das wohl auch tun“, sagt Reimann.

Bei einer Inzidenz unter 35 wäre ein Schützenfest laut Reimann nach den aktuellen Vorgaben möglich. Ein Königsfrühstück im Zelt mit 500 Gästen, wie es sonst beim Lehrter Schützenfest üblich ist, hält der Collegiumssprecher jedoch für völlig ausgeschlossen. Wenn es die Inzidenzzahlen zuließen, könnten allenfalls Zehner-Tische im Abstand von 1,50 Metern aufgestellt werden. Vierer-Tische und ein Schützenfest mit Mundschutz sind für den Collegiumssprecher aber schwer vorstellbar. „Da würde doch gar keine Stimmung aufkommen“, meint Reimann.

Bands und Feuerwerk wurden noch nicht angefragt

Mit 32 Schaustellern hat das Collegium dennoch bereits Verträge abgeschlossen. Auch der Vertrag mit Festwirt Peter Lindemann aus Hambühren ist bereits unterzeichnet. „Wenn es ihn dann überhaupt noch gibt“, sagt Reimann bitter – denn Schaustellern und Festwirten steht das Wasser wegen der vielen ausgefallenen Feste derzeit bis zum Hals. Musiker hat Reimann wegen der großen Ungewissheit noch gar nicht angefragt, auch das Feuerwerk hat er noch nicht bestellt.

Im vergangenen Jahr hatten Lehrtes Schützen ihr Fest schon im Frühjahr abgesagt. Wenn das in diesem Jahr wieder so sein sollte, entstehen den Schützen laut Reimann keine Kosten. Bei einer kurzfristigen Absage Anfang Juli sehe die Sache jedoch anders aus. „Da weiß ich nicht, ob wir noch so glatt rauskommen würden“, sagt der Collegiumssprecher.

Eine Alternative wären Familienfeste

Falls Lehrtes Schützenfest aber auch in diesem Jahr wieder ins Wasser fällt, wollen Bürgerschützen und Schützen-Corps stattdessen wie schon im Vorjahr wieder coronakonforme Familienfeste auf den jeweiligen Vereinsgeländen am Hohnhorstweg feiern.

Von Katja Eggers