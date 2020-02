Lehrte

Erst in den kommenden Wochen wird die Debatte um einen möglichen Neubau des Lehrter Gymnasiums auf dem Schützenplatz am Hohnhorstweg wieder in den politischen Gremien hochkochen. Doch schon jetzt ist sie um eine wichtige Facette reicher. Lehrtes Schützen haben in der Ratssitzung am Mittwochabend ein weiteres öffentliches Statement für den Erhalt des Platzes abgegeben, auf dem unter anderem alljährlich das Schützenfest gefeiert wird. Eine sechsköpfige Delegation, jeweils drei Vertreter aus Bürgerschützengesellschaft und Schützen-Corps, überreichte Bürgermeister Frank Prüße jetzt Listen mit Unterschriften von 1490 Menschen, die fordern, den Platz in seiner jetzigen Form zu erhalten.

Online-Petition übertrifft Erwartungen

Die Online-Petition für den Schützenplatz hatte im November begonnen und bis Mitte Januar gedauert. Unter den Unterzeichnern sind 1247 aus Lehrte. Das Ergebnis hatte selbst den Initiator der Aktion, den früheren SPD-Ratsherrn Herrmann Buchholz, überrascht. Er hatte auf 900 Unterzeichner gehofft. In der Ratssitzung am Mittwochabend trat Buchholz als Mitglied der Bürgerschützengesellschaft auf und unterstrich, wie wichtig der Schützenplatz für das öffentliche Leben in Lehrte sei.

Schon im März soll im Rat die Grundsatzentscheidung fallen, ob das Gymnasium an der Friedrichstraße erweitert und teilweise neu gebaut wird oder ob es einen vollständigen Neubau auf dem Schützenplatz gibt. Zuvor soll es eine Gegenüberstellung aller Auswirkungen der beiden Varianten sowie Kostenschätzungen geben. Die SPD hatte sich stets gegen die Preisgabe des Schützenplatzes gestellt und auch Buchholz’ Unterschriftensammlung aktiv unterstützt.

