Das Ende der Omikron-Welle ist laut Experten in Sicht. Deutschlands Nachbarn sind bereits auf Lockerungskurs. Mit Blick auf die hoffentlich bald sinkenden Inzidenzen schauen auch Lehrtes Veranstalter optimistisch in die Zukunft. Größere Events und Feste, die im Vorjahr noch wegen der Pandemie ausfielen, sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Viele Planungen laufen bereits auf Hochtouren – allerdings unter Vorbehalt.

„Wir wagen wieder einen Schritt in Richtung neuer Normalität – wie auch immer diese Normalität aussehen wird“, sagt Sonja Truffel, Geschäftsführerin des Lehrter Stadtmarketingvereins. Es gelte, wieder Raum zu schaffen für Begegnungen. Die Termine reichen vom Müllsammeln Ende März bis zum Weihnachtsmarkt im Dezember. Einfach gestalten sich die Planungen jedoch nicht. Denn bei allem muss die Stadtmarketing-Geschäftsführerin stets die aktuelle Corona-Entwicklung im Blick behalten.

Für Abend der Kleinkunst gibt es einen Plan B

„Wir müssen aber dennoch nach vorn schauen und Wege finden, wie wir Lehrte wieder lebendiger gestalten und raus aus dem Dornröschenschlaf holen können“, betont Truffel. Veranstaltungen im Freien, wie etwas das Müllsammeln oder das Weinfest, bereiten ihr dabei wenig Sorgen. Schwierig könne es aber bei Events in Innenräumen wie etwa bei der Hobbykunstausstellung im Kurt-Hirschfeld-Forum Ende September oder dem für den 21. Mai vorgesehenenAbend der Kleinkunst werden, der ebenfalls im Forum über die Bühne gehen soll. Dafür hat Truffel bereits einen Plan B in der Tasche: Wenn möglich, soll es zwei Aufführungen an einem Tag geben. Die Alternative wäre eine Comedy-Veranstaltung mit nur einem Künstler in der Städtischen Galerie. „Ich halte mir beide Möglichkeiten offen“, so Truffel.

Verkaufsoffener Sonntag im März ist abgesagt

Den ursprünglich für den 20. März vorgesehenen verkaufsoffenen Sonntag zum Thema „Frühligserwachen“ hat der Stadtmarketingverein jedoch abgesagt. Die Entscheidung ist auf einer Vorstandssitzung vor wenigen Tagen gefallen. „Die Unwägbarkeiten auf dem Weg zur Durchführung lassen keine sichere und verlässliche Planung zu“, heißt es in Truffels Mitteilung an die Händler und Mitglieder.

Die geplante Veranstaltung im Forum zum Thema Frühlingserwachen könne noch immer nicht verlässlich geplant werden, und auch die Gewerkschaft Verdi und weitere beteiligte Stellen hätten sich bislang noch nicht geäußert. Zudem bleiben die Rückmeldungen aus dem Handel laut Truffel weiterhin geteilt. Als Alternative plant das Stadtmarketing für Sonnabend, 19. März, jedoch eine gemeinsame Frühlingsgrußaktion: An die Kunden sollen dann kleine Blumen verteilt werden.

Das Programm des Stadtmarketingvereins Der Lehrter Stadtmarketingverein hat für dieses Jahr ein buntes Programm vorgesehen: 25.-27. März: Müllsammelaktion15. Mai: Verkaufsoffener Sonntag21. Mai: Abend der Kleinkunst18. Juni: Niedersächsische Fotomeisterschaft23. Juni: 3. Lehrter Ausbildungsmesse5.-7. August.: Lehrter Weinfest24.+25. September.: Hobbykunstausstellung mit verkaufsoffenem Sonntag am 25.9.September oder Oktober: Straßengalerie6. November: Verkaufsoffener Sonntag9.-11.Dezember: Weihnachtsmarkt

Die erste große Veranstaltung nach dem Corona-Dornröschenschlaf soll indes auf jeden Fall stattfinden. Vom 11. bis 13. März steigt auf dem Schützenplatz die Lehrte-Messe Meine Welt. Veranstalter Heiko Klein gibt sich zuversichtlich. Fast täglich kämen neue Aussteller dazu. Zur Sicherheit hat Klein aber mehrere Hygienekonzepte in der Schublade. „Wir sind auf alles vorbereitet und können zur Not auch ein eigenes Testzentrum aufbauen“, sagt er. Wichtig sei, dass die Messe überhaupt wieder stattfinden könne.

Das gilt auch für Lehrtes Schützenfest. Das Schützencollegium hat es für das Wochenende vom 28. bis 31. Juli geplant. „Wir scharren alle schon mit den Hufen“, sagt Sprecher Claus Reimann. Die Verträge mit den Schaustellern und dem Festwirt seien so gut wie unterschrieben. „Wir sind frohen Mutes, dass alles in gewohnter Form ablaufen kann und wir nicht etwa beim Festumzug mit Mundschutz marschieren müssen“, sagt Reimann.

Rocknacht: Bands sind bereits gebucht

Beim Motorradverein (MV) Lehrte ist man ebenfalls optimistisch. Die Lehrter Rocknacht ist demnach für den 17. und 18. Juni geplant. Alle Bands sind laut Jürgen Sievers vom Organisationsteam bereits gebucht. Mit Details hält sich der Verein noch zurück. „Aber wir sind fest entschlossen, die Rocknacht nach den Ausfällen in den beiden Vorjahren jetzt durchzuziehen – auch um Vorfreude zu schüren und ein Zeichen zu setzen, dass das alte Leben zurückkommt“, betont Sievers.

Vorfreude herrscht auch beim Lehrter Sportverein (LSV). Denn auch der Lehrter Citylauf soll in diesem Jahr wieder stattfinden, und zwar am 9. September. Weil die Internetseite noch im Aufbau ist, sind derzeit zwar noch keine Anmeldungen möglich, aber am Ablauf und am Konzept will der LSV wie gehabt festhalten. „Wir hoffen, dass alles klappt, und sind guter Dinge“, erklärt Jasmin Wilke von der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

